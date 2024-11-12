Во Владивостоке встретили новый контейнеровоз «Капитан Малахов»

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11 ноября во Владивостокском морском торговом порту состоялась торжественная встреча нового контейнеровоза «Капитан Малахов», принадлежащего транспортной группе Fesco, сообщает Росморречфлот. Судно начнет работу на каботажных маршрутах Дальнего Востока, и в ближайшее время выполнит два рейса на Камчатку, после чего будет закреплено на сахалинском направлении.

На встрече контейнеровоза присутствовали представители АМП Приморского края и Восточной Арктики, члены морского сообщества, а также курсанты МГУ им. адмирала Г. И. Невельского. Контейнеровоз «Капитан Малахов» оборудован для работы в сложных условиях благодаря ледовому классу, что позволяет судну также совершать рейсы на Чукотку и Магадан. На борту имеется свыше ста рефрижераторных розеток, что обеспечивает возможность перевозки продуктов и снабжения для удаленных и островных регионов.

Группа Fesco активно обновляет флот, и за последние два года приобрела шесть новых судов и четыре судна с вторичного рынка, которые эксплуатируются в разных частях Мирового океана.

Контейнеровоз «Капитан Малахов» имеет длину 129,6 метра, ширину 20,6 метра, дедвейт 8 203 тонны и грузовую вместимость 698 TEU. Экипаж насчитывает 16 человек.

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