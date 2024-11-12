Роботизированный комплекс для сварки собственного производства запустили на заводе «Тонар»

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На заводе «Тонар» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») работает инновационный роботизированный комплекс для сварки рам полуприцепов собственного производства. РТК создан для экономии времени при сварке рам и позволяет увеличить производительность в два раза.

Технологический комплекс включает в себя 12 сварочных роботов-манипуляторов и автоматизированную систему кантования. Например, для полной проварки рамы шторно-бортового полуприцепа длиной 13 600 мм требуется не более 40 минут.

РТК представляет собой полностью автоматизированное оборудование, выполняющее операции по заданной программе. При изготовлении рам необходима большая точность, чтобы выпускаемые детали были одинаковыми по весу.

Комплекс смонтирован с учетом соблюдения техники безопасности и оснащен защитными автоматическими барьерами для экстренной остановки оборудования.

Из нововведений на этом комплексе можно отметить отслеживание на мониторе в режиме реального времени давления газа, который используется для сварки. Комплекс спроектирован, изготовлен и смонтирован силами сотрудников завода «Тонар».

Справка

Сегодня на заводе выпускается более ста различных моделей прицепной техники, которая подразделяется на 4 основных направления: магистральная прицепная техника, сельскохозяйственная техника, карьерные (технологические) самосвалы и спецтранспорт для перевозки сыпучих грузов, осевые агрегаты и запасные части.

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