Как стало известно Telegram-каналу Agroreport , три специализированных комплекса установок сварки трением, используемых в проекте новой российской ракеты-носителя «Союз-5», выпустил завод «Сеспель» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш»).

Одна из ключевых технологических особенностей проекта — применение инновационного метода сварки трением с перемешиванием. Этот подход пришёл на смену традиционной аргонно-дуговой сварке и позволил добиться сразу нескольких преимуществ: более надёжного соединения металлических деталей, существенного ускорения производственного процесса (скорость выросла в разы) и повышения общей надёжности конструкции ракеты.

«Для реализации новой технологии завод „Сеспель“ по специальному заказу АО „Прогресс“ изготовил три специализированных комплекса установок сварки трением с перемешиванием», — сообщает завод.

Роскосмос 30 апреля 2026 года провел первый испытательный пуск новой ракеты-носителя «Союз-5». В госкорпорации сообщили, что первая и вторая ступени «Союза-5» отработали штатно.

Фото: Роскосмос