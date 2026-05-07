«Сеспель» выпустил комплексы установок сварки трением для создания ракеты-носителя «Союз-5»
Как стало известно Telegram-каналу Agroreport, три специализированных комплекса установок сварки трением, используемых в проекте новой российской ракеты-носителя «Союз-5», выпустил завод «Сеспель» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш»).
Одна из ключевых технологических особенностей проекта — применение инновационного метода сварки трением с перемешиванием. Этот подход пришёл на смену традиционной аргонно-дуговой сварке и позволил добиться сразу нескольких преимуществ: более надёжного соединения металлических деталей, существенного ускорения производственного процесса (скорость выросла в разы) и повышения общей надёжности конструкции ракеты.
«Для реализации новой технологии завод „Сеспель“ по специальному заказу АО „Прогресс“ изготовил три специализированных комплекса установок сварки трением с перемешиванием», — сообщает завод.
Роскосмос 30 апреля 2026 года провел первый испытательный пуск новой ракеты-носителя «Союз-5». В госкорпорации сообщили, что первая и вторая ступени «Союза-5» отработали штатно.
