Реставрация фасадов ЦУМа завершилась в Москве

Реставрация фасадов ЦУМа завершилась в МосквеСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Завершены работы по реставрации фасадов Центрального универсального магазина в Москве.
Специалисты завершили реставрацию фасадов исторической части памятника архитектуры. Они расчистили поверхности стен от поздних слоев штукатурки, отреставрировали, уникальные декоративные элементы, плиточную облицовку и металлическое ограждение, а также вернули зданию первоначальный светло-серый цвет и покрыли каменной штукатуркой.
Здание по адресу: ул. Петровка, д. 2, стр. 1 (ранее — торговый дом «Мюр и Мерилиз») обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения.
Семиэтажное кирпичное строение в неоготическом стиле было возведено в 1907-1908 годах по проекту архитектора Романа Клейна на месте сгоревшего в 1900 году магазина. Благодаря широкому применению металлических конструкций по проекту знаменитого инженера Владимира Шухова здание отличалось обилием света и внутренним простором.
После революции магазин сначала закрыли, а потом национализировали. Открытие нового универмага под названием «Мосторг» состоялось в марте 1922 года. В конце 1960-х годов он был переименован в Центральный универсальный магазин.
Сейчас специалисты также занимаются восстановлением фонарей Концертного зала имени П. И. Чайковского, которые являются редким элементом и необходимы для освещения помещения естественным светом. Кроме того, реставрационные работы ведутся с фасадом особняка О. П. Коробковой на Пятницкой улице. Там обновляют цоколь и лепной декор, а также несущие опоры здания — женские фигуры.
Также в скором времени планируется привести в порядок лепной щит доходного дома с рестораном «Альпийская роза», который находится на Пушечной улице. Специалисты возьмут в работу фасады, цоколь, балясник, полуколонны, вазоны и ограждение кровли. Помимо этого, запланирована реставрация исторического облика фасадов особняка Л. Я. Гельтищевой, расположенного в Среднем Овчинниковском переулке.
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