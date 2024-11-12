«Калашников» отгрузил снайперские винтовки Чукавина в адрес заказчика

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АО «Концерн «Калашников» выполнило годовой контракт на изготовление снайперских винтовок Чукавина (СВЧ) и отгрузило изделия заказчику в полном объеме. СВЧ представляет собой новое поколение российского снайперского оружия, которое активно применяется в зоне специальной военной операции (СВО).

Напомним, «Калашников» начал серийное освоение СВЧ в 2023 году. Масса винтовки с магазином без патронов составляет 4,8 кг, калибр — 7,62×54 мм. Общая длина изделия (с разложенным прикладом и пламегасителем) — 1170 мм, длина ствола — 620 мм. СВЧ имеет надежную газоотводную автоматику с коротким ходом газового поршня и трехпозиционным поворотным газовым регулятором.

«Снайперская винтовка Чукавина серийно поставляется заказчику и принимает участие в зоне СВО. Она не просто обладает улучшенной эргономикой и кучностью стрельбы по мнению пользователей, но и позволяет использовать любые прицельные комплексы российского и зарубежного производства, — подчеркивает генеральный директор АО «Концерн «Калашников», член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников. — При этом СВЧ сохранила надежность широко известной в стране и мире снайперской винтовки Драгунова, которую концерн «Калашников» продолжает выпускать в больших объемах».

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