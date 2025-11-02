MAX
Roman Wyrzykowski Армия и Флот

Концерн «Калашников» освоил серийное производство новой зенитной ракеты

© cdnstatic.rg.ru

Концерн «Калашников» освоил серийное производство зенитной ракеты 9М340, которая может применяться зенитным ракетным комплексом «Крона», сообщил генеральный директор концерна Алан Лушников.

«Раньше эта ракета не выпускалась. Она прошла государственные испытания, сейчас мы освоили ее в серийном производстве, и она может использоваться, в том числе и для этого комплекса», — заявил он, отвечая на вопрос корреспондента «РГ».

Напомним, что зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия «Крона» — это комплекс средств обнаружения, управления и автоматизированных мобильных боевых машин или стационарных боевых модулей, оснащенных средствами поражения, объединенных между собой в единую систему. Он предназначен для прикрытия от ударов средств воздушного нападения инфраструктуры городов и объектов особой важности. Основные цели комплекса — вражеские беспилотные летательные аппараты среднего класса.

По словам Алана Лушникова, в настоящий момент комплекс «Крона» находится в высокой степени готовности, и уже в следующем году он будет готов к серийному производству.

Средствами поражения комплекса выступают зенитные управляемые ракеты, и 9М340 — одна из них. По данным из открытых источников, ее дальность составляет примерно до шести километров, потолок — порядка 3,5-5 километров. Ракета характеризуется высокой скоростью и маневренностью, что позволяет эффективно работать против маневренных целей.

Источник: rg.ru

Комментарии 1

  • Нет аватара Tcheluskin02.11.25 17:43:19
    ракеты 9М340… ее дальность составляет примерно до шести километров, потолок — порядка 3,5-5 километров

    У 9М340 «Сосна-Р» дальность до 10 км и потолок до 5 км.
    У её предшественницы 9М337 — до 8 и 3.5 км соответственно.
    Собственно, кроме наземного ЗРК Сосна/Крона эти ракеты используются ещё в морском Палаш/Пальма.
    НЯП, дальность ограничивается лазерным каналом управления ракетой (боевой ступенью). Бустер, судя по фото, можно и побольше прикрутить (хотя тогда и «мёртвая зона» увеличится).

    Отредактировано: Tcheluskin~17:58 02.11.25
    #1308127