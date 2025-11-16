Концерн «Калашников» выполнил годовой контракт по отгрузке авиаракет «Вихрь-1»
Концерн «Калашников» выполнил годовые обязательства по госконтракту на поставку высокоточных авиаракет «Вихрь-1». Как сообщили в пресс-службе компании, противотанковый ракетный комплекс был усовершенствован с учетом опыта спецоперации.
«Калашников» выполнил обязательства 2025 года по государственному контракту на поставку управляемых ракет авиационного базирования «Вихрь-1». Отгружены заказчику в полном объеме, — сообщили в концерне.
С начала спецоперации ракеты этого типа активно используются в зоне боевых действий и на приграничье для уничтожения маневренных бронеобъектов ВСУ. Кроме того, ракеты применяют ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» для поражения укрепленных позиций, огневых точек и живой силы противника.
В концерне уточнили, что «Вихрь-1» способен работать по целям не только в дневных, но и в ночных условиях, а также при ограниченно сложной погоде, обеспечивая высокоточную поддержку российским Вооруженным силам.
Ранее стало известно, что «Калашников» в 2026 году начнёт серийное производство ЗРК «Крона». Как уточнил гендиректор предприятия Алан Лушников, также завершено освоение серийного производства ракеты 9М340, которая будет использоваться в данном зенитно-ракетном комплексе.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Концерн «Калашников» выполнил с опережением обязательства ...оговоры на ремонт штамповой оснастки на гибридном станке IZH-600.
- В Ростехе впервые провели испытания новейшей отечественной бронеплиты,...;осколков гранаты Ф-1, подорванной на расстоянии чуть более полуметра.
- Калашников" завершил работу над созданием ручного пулемета РПЛ-20 для ...кой и плечевым упором», — говорится в сообщении.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0