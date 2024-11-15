В Перми заложили киль круизного электросудна «Байкал» проекта ТФРП 700

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Церемония закладки киля состоялась сегодня, 15 ноября. Техническое наблюдение за постройкой судна ведется специалистами Балтийского филиала РС.

Электросудно будет построено компанией «Эмпериум» на «Пермской судоверфи» (обе компании входят в Sitronics Group) по проекту ПКБ «Петробалт» для компании «ВодоходЪ».

Трехпалубное судно предназначено для круизов и рейсов в акватории озера Байкал. Оно рассчитано на 70 пассажиров в режиме круизного судна, а при работе в формате прогулочных рейсов вмещает 152 пассажира.

Круизное электросудно по уровню сервиса и комфорта будет соответствовать отелю уровня 5*. Для удобства гостей на борту предусмотрены комфортабельные каюты разных категорий, ресторан с панорамным видом, бар, СПА-зона, смотровые площадки и солнечная палуба. Проект предусматривает установку скоростных катеров для перевозки пассажиров с возможностью высадки на необорудованный берег.

Гибридная энергетическая установка с использованием электродвижения и накопления энергии позволяет снизить вибрации и акустический шум, что положительно сказывается на уровне комфорта пассажиров и минимизирует влияние на экологию региона эксплуатации.

Символ класса: KM⍟ Ice2 (hull) RN(SCI) AUT3 EPP Battery system, passenger ship, сообщает РМРС.

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