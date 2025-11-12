В российскую столицу прибыли новые причалы для электросудов. Об этом сообщили 11 ноября в департаменте транспорта и дорожной инфраструктуры Москвы.

Как отметил вице-мэр Максим Ликсутов, пять плавучих причалов в столицу доставили из Перми. Специалисты уже приступили к их финальной сборке в Южном речном порту. После этого причалы установят на маршруты и запустят в работу.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать регулярное речное движение в столице. Новые причалы будут полностью интегрированы в систему Московского транспорта. Как и электросуда, они работают от электричества и не вредят экологии города. Четыре плавучих причала разместим на будущем 4-м регулярном речном маршруте, еще один станет частью 3-го маршрута «Новоспасский — ЗИЛ», — отметил вице-мэр.

Отметим причалы проекта Ecostation изготовлены на «Пермской судоверфи» (ПСВ). Мощности ПСВ расположены на базе бывшего Пермского судостроительного завода «Кама». С октября 2023 года участниками ООО «ПСВ», зарегистрированного в июле 2021 года, являются АО «Фонд развития Пермского края» (75%) и входящее в Sitronics Group ООО «Эмпериум» (25%).

Регулярные пассажирские перевозки по Москве-реке выполняют электросуда проекта «Экобас» (Ecobus). Движение по первому маршруту «Киевский — Сердце столицы» было открыто 20 июня 2023 года. 29 сентября того же года электросуда начали ходить по второму маршруту «ЗИЛ — Печатники». Третий регулярный маршрут «Новоспасский — ЗИЛ» открылся 20 июня 2025 года.

Оператором речных пассажирских электросудов сроком на 15 лет столичными властями была выбрана компания «ВодоходЪ. Пассажирский порт» (входит в группу «ВодоходЪ»). Строительство электросудо проекта «Экобас» в ведется в Ленинградской области на верфи «Эмпериум».