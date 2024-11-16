ГТЛК поставила свыше 90 автобусов по ФНБ-проекту для 4 регионов за неделю

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С 11 по 15 ноября ГТЛК передала в лизинг для перевозчиков из 4 регионов городской пассажирский транспорт в рамках профильного инвестпроекта с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Компания поставила

36 автобусов ПАЗ-320435-04 и 12 ПАЗ-320415-04 для Ленинградской области,

20 НЕФАЗ 5299-0000040-57 для Республики Коми,

11 ПАЗ 422320-14, 4 ПАЗ 422320-04 и 4 СИМАЗ-2258-0000010-538 для Тюменской области ,

5 НЕФАЗ 5299-0000030-57 для Новосибирской области.

Поставки на условиях льготного лизинга осуществляются благодаря мерам поддержки Минтранса России по федпроекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта БКД. Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

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