Горнодобывающие предприятия Якутии кратно увеличили добычу полиметаллов

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Горнодобывающие предприятия Якутии за три квартала 2024 года кратно нарастили добычу цветных металлов в сопоставлении с тем же периодом 2023 года.

За этот период на месторождениях республики извлечено 297 тонн меди — в 2,7 раза больше, чем годом ранее. Добыча свинца выросла в 2,5 раза, до 7,5 тыс. тонн.

Также добыто 2 тыс. тонн цинка. Объём добычи кадмия увеличился в 1,7 раза, до 19 тонн.

Лидером по добыче полиметаллов в Якутии стал Томпонский район. Здесь работают «ГПМ Верхне-Менкече» (месторождение Верхне-Менкече с запасами серебра, свинца и цинка) и «Южно-Верхоянская горнодобывающая компания» (золоторудное месторождение Нежданинское, где попутно извлекаются цветные металлы).

Кроме того, за 9 месяцев 2024 года в республике добыто 37,8 тонны золота и 273 тонны серебра.

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