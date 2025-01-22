Разработка нового месторождения золота началась в Магаданской области

Разработка нового месторождения золота началась в Магаданской областиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
© xn--80adahnf5bdekrm.xn--p1ai
В Магаданской области началась разработка нового месторождения золота — «Золотая речка» на Павликовском рудном поле. Лицензию на его разработку получила крупнейшая золотодобывающая компания России ОАО «Павлик». Запасы золота на участке составляют 14 тонн, а серебра — 3,6 тонн, с дополнительными забалансовыми запасами 28,7 т золота и 7,4 т серебра.
Месторождение «Золотая речка» находится в Тенькинском районе области и является частью долгосрочного проекта компании. Несмотря на сравнительно низкое качество руды, запасы считаются крупными. Работы на Павликовском месторождении ведутся с 2007 года, и в 2023 году был завершен второй этап строительства обогатительного комбината, увеличивший мощность добычи золота с 7,2 т до 13 т в год. На начало 2023 года запасы месторождения составляют 150 т золота.
Разработка «Золотой речки» будет способствовать росту добычи в регионе. В 2024 году в Магаданской области добыто около 55 тонн золота, что на 6,1 т больше, чем в прошлом году. Это подтверждает устойчивый рост золотодобычи в регионе, где компания «Павлик» продолжает инвестировать в развитие инфраструктуры и обновление оборудования.
Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта
Другие сервисы:
Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/
Boosty: https://boosty.to/sdelanounas
Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
Innokentij90