Разработка нового месторождения золота началась в Магаданской области

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В Магаданской области началась разработка нового месторождения золота — «Золотая речка» на Павликовском рудном поле. Лицензию на его разработку получила крупнейшая золотодобывающая компания России ОАО «Павлик». Запасы золота на участке составляют 14 тонн, а серебра — 3,6 тонн, с дополнительными забалансовыми запасами 28,7 т золота и 7,4 т серебра.

Месторождение «Золотая речка» находится в Тенькинском районе области и является частью долгосрочного проекта компании. Несмотря на сравнительно низкое качество руды, запасы считаются крупными. Работы на Павликовском месторождении ведутся с 2007 года, и в 2023 году был завершен второй этап строительства обогатительного комбината, увеличивший мощность добычи золота с 7,2 т до 13 т в год. На начало 2023 года запасы месторождения составляют 150 т золота.

Разработка «Золотой речки» будет способствовать росту добычи в регионе. В 2024 году в Магаданской области добыто около 55 тонн золота, что на 6,1 т больше, чем в прошлом году. Это подтверждает устойчивый рост золотодобычи в регионе, где компания «Павлик» продолжает инвестировать в развитие инфраструктуры и обновление оборудования.

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