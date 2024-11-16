Производство лекарств в РФ в первой половине 2024 года выросло на 14,6%

© tass.ru

Объем производства лекарств в России в первом полугодии 2024 года вырос на 14,6% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

По 2023 году у нас было +7,2%. Если подводить промежуточные итоги, то по первому полугодию это уже +14,6%. Поэтому я уверен, что когда итоги года мы будем подводить, нам будет чем гордиться и с точки зрения наполнения, и с точки зрения конкретных продуктов.

Основной фокус нацелен на выпуск жизненно необходимых и важнейших препаратов. «По ним в настоящее время технологическая возможность производства (на территории РФ — прим. ТАСС) есть практически по 80%, если говорить о готовых лекарственных формах, и практически 60% - по возможности производства активных фармацевтических субстанций.

Глава департамента подчеркнул, что в России ведется разработка препаратов против орфанных заболеваний, есть успехи в выпуске антибиотиков, противовирусных лекарств.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈