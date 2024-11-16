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Innokentij90 16 ноября 2024, 16:52 Статистика

Производство лекарств в РФ в первой половине 2024 года выросло на 14,6%

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 © tass.ru

Объем производства лекарств в России в первом полугодии 2024 года вырос на 14,6% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

По 2023 году у нас было +7,2%. Если подводить промежуточные итоги, то по первому полугодию это уже +14,6%. Поэтому я уверен, что когда итоги года мы будем подводить, нам будет чем гордиться и с точки зрения наполнения, и с точки зрения конкретных продуктов.

Основной фокус нацелен на выпуск жизненно необходимых и важнейших препаратов. «По ним в настоящее время технологическая возможность производства (на территории РФ — прим. ТАСС) есть практически по 80%, если говорить о готовых лекарственных формах, и практически 60% - по возможности производства активных фармацевтических субстанций.

Глава департамента подчеркнул, что в России ведется разработка препаратов против орфанных заболеваний, есть успехи в выпуске антибиотиков, противовирусных лекарств.

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Источник: https://tass.ru/ekonomika/22409341

производство лекарств, импортозамещение
  • Нет аватара КТ835
    17.11.2412:13:49

    Надо выходить на максимальное самообеспечение всеми видами лекарств. По другому никак.

    #1292545
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      17.11.2413:44:13

      И много делается в этом направлении судя по новостям.

      Это прибыльная область и частные фирмы инвестируют в нее используя тоже большой научный потенциал России в этой сфере.

      Таким образом исправляется тоже то состояние, когда в СССР производство многих лекарств было отдано «дружественным» странам в рамках СЭВ, которые после развала СССР пользовались этим.

      #1292548
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