Готовьтесь! Новые российские спутники раскрывают главную тайну США

Американская шумиха последних недель скрыла от внимания весьма примечательное событие, а именно запуск первых двух российских спутников проекта «Ионозонд». Система позволит нам раскрыть одну из главных тайн США о функционировании установки HAARP, которую многие считают климатическим оружием. Без лишней конспирологии разберём этот интереснейший вопрос с точки зрения науки, а также расскажем о восстановлении важного завода и про очередной подвиг. Сразу после краткой сводки позитивных новостей.

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