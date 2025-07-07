Тихий охотник. В России спустили на воду загадочное судно ГУГИ

Тихий охотник. В России спустили на воду загадочное судно ГУГИСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В России без лишнего шума спущено на воду самое загадочное судно, строящееся в интересах легендарного Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны. Его называют «охотником за подводными кабелями», чей бортовой глубоководный аппарат намного превосходит известные советские «Миры» и способен погружаться на дно Марианской впадины. Почему это знаковое событие, а также о новой истории спасения расскажем в сегодняшнем выпуске после краткой сводки позитивных новостей.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
-
Россия готовится к Луне | Европейцы доели последнюю ракету
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/eKiQhYafT_YВ России...bsp;также сделаем важное обращение, сразу после сводки позитивных новостей.
-
Смогли и без немцев: встречайте новый электропоезд «ВОСТОК»
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/lGC5ZARxgEMНа этой ...двига недели расскажем как обычно после краткой сводки позитивных новостей.
-
В России раскинули квантовую СУПЕРСЕТЬ
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/Ju1oxtNwnXsСтолица нашей...ем в этом выпуске как обычно после краткой сводки позитивных новостей.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Великоросс