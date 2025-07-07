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Великоросс 07 июля 2025, 22:24 36 Видеоблог

Тихий охотник. В России спустили на воду загадочное судно ГУГИ

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В России без лишнего шума спущено на воду самое загадочное судно, строящееся в интересах легендарного Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны. Его называют «охотником за подводными кабелями», чей бортовой глубоководный аппарат намного превосходит известные советские «Миры» и способен погружаться на дно Марианской впадины. Почему это знаковое событие, а также о новой истории спасения расскажем в сегодняшнем выпуске после краткой сводки позитивных новостей.

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