Тихий охотник. В России спустили на воду загадочное судно ГУГИ

В России без лишнего шума спущено на воду самое загадочное судно, строящееся в интересах легендарного Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны. Его называют «охотником за подводными кабелями», чей бортовой глубоководный аппарат намного превосходит известные советские «Миры» и способен погружаться на дно Марианской впадины. Почему это знаковое событие, а также о новой истории спасения расскажем в сегодняшнем выпуске после краткой сводки позитивных новостей.

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