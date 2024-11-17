Запущена новая лава на шахте имени Баракова в ЛНР

Запущена новая лава на шахте имени Баракова в ЛНРСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В Суходольске Луганской Народной Респубилки запущена новая лава на шахте имени Баракова в Суходольске.
Лава запущена на горизонте 806 метров.
В новой лаве горняки смогут добывать в этой лаве до тысячи тонн в сутки высококачественного угля марки «Ж».
Суммарные затраты на оснащение и подготовку лавы составили более 270 млн рублей,
Шахта им. Баракова — одна из 10 угледобывающих предприятий ООО «ТД «Донские угли». За год добыто уже 533 тыс. тонн угля.
Бараковский коксующийся уголь будет направляться на металлургические предприятия республики и других регионов страны. А для шахтеров это — новые рабочие места и гарантированная стабильная зарплата.
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