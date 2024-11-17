Запущена новая лава на шахте имени Баракова в ЛНР

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В Суходольске Луганской Народной Респубилки запущена новая лава на шахте имени Баракова в Суходольске.

Лава запущена на горизонте 806 метров.

В новой лаве горняки смогут добывать в этой лаве до тысячи тонн в сутки высококачественного угля марки «Ж».

Суммарные затраты на оснащение и подготовку лавы составили более 270 млн рублей,

Шахта им. Баракова — одна из 10 угледобывающих предприятий ООО «ТД «Донские угли». За год добыто уже 533 тыс. тонн угля.

Бараковский коксующийся уголь будет направляться на металлургические предприятия республики и других регионов страны. А для шахтеров это — новые рабочие места и гарантированная стабильная зарплата.

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