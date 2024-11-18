Новости судостроения

1. Военно-промышленнный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (Ленинградская область) провел испытания нового патрульного скоростного катера специального назначения Касатка 2М.850.

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Катер изготовлен по заказу спецслужб России. Всего по контракту общей стоимостью 120 млн рублей будет изготовлено шесть единиц. Катер будет использоваться для патрулирования акватории и охраны водных объектов. Он оборудован двумя подвесными лодочными моторами по 225 л.с. каждый.

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2. Продолжается строительство серии маломерных судов — бонопостановщиков проекта 19.РУСБОТ 90BR.

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Класса судна РКО — Рмс1,2/0,6 глиссер.

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