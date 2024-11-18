Новости судостроения

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1. Военно-промышленнный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (Ленинградская область) провел испытания нового патрульного скоростного катера специального назначения Касатка 2М.850.
Катер изготовлен по заказу спецслужб России. Всего по контракту общей стоимостью 120 млн рублей будет изготовлено шесть единиц. Катер будет использоваться для патрулирования акватории и охраны водных объектов. Он оборудован двумя подвесными лодочными моторами по 225 л.с. каждый.
2. Продолжается строительство серии маломерных судов — бонопостановщиков проекта 19.РУСБОТ 90BR.
Класса судна РКО — Рмс1,2/0,6 глиссер.
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18.11.2414:13:20
18.11.2414:15:55