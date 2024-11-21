В 2024 году в Кузбассе в оборот вернули более 20 тысяч га заброшенных земель

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В Кемеровской области с 2024 года в оборот вернулись 20,1 тысячи гектаров заброшенных земель. При этом Гурьевский, Ленинск-Кузнецкий и Промышленновский округа уже используют 100% своей пашни.

За шесть последних сезонов возродили 177 000 гектаров.

Ещё шесть лет назад на Кузбассе проводели ревизию данных земель. Их общая площадь составляла свыше 300 тысяч гектаров. Из этих полей многие пустовали так долго, что заросли не только бурьяном, но и деревьями.

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