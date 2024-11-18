Пресс-экструдер с кондиционером-пропаривателем: стабильно качество экструдированных продуктов

Компании, которые используют кормовые экструдеры на своем производстве, заинтересованы в увеличении производительности, надежной работе оборудования и стабильно высоком качестве получаемого экструдированного продукта. Добиться этого можно при помощи пресс-экструдера с кондиционером-пропаривателем от компании ЖАСКО. Пресс-экструдеры широко распространены и известны. В статье расскажем про принцип работы кондиционера-пропаривателя, особенностях конструкции и преимуществах его использования.

Для чего нужен кондиционер-пропариватель

Кондиционер-пропариватель подготавливает сырье к экструдированию путем кратковременного интенсивного нагрева острым паром.

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Пресс-экструдер с кондиционером-пропаривателем от АО ЖАСКО: стабильно высокое качество экструдированных продуктов

Кондиционер-пропариватель позволяет решить сразу несколько задач:

Улучшить качество получаемой продукции. Во время обработки вы можете точно контролировать температуру и влажность сырья. Это позволяет работать с сырьем, которому необходима разная степень обработки: например, с соей разной влажности и масличности.

Увеличить производительность экструдера и снизить энергозатраты. После короткого интенсивного воздействия паром сырье подогревается и становится пластичнее. Это значит, что процесс экструдирования будет происходить легче и быстрее. В результате вы сможете получить больше готового продукта за то же время.

Увеличить срок эксплуатации экструдера. Обработка паром снижает абразивность сырья. Поэтому внутренние детали экструдера будут изнашиваться меньше, а оборудование прослужит дольше.

Есть мнение, что для подготовки сырья к экструдированию подойдет кондиционер-пропариватель от гранулятора: внешне они похожи, а стоит он дешевле. Однако у него достаточно ограниченный функционал по сравнению с кондиционером-пропаривателем от АО ЖАСКО, разработанным специально для экструдера. Рассмотрим основные различия двух агрегатов:

Кондиционер-пропариватель для гранулятора Кондиционер-пропариватель компании ЖАСКО Способ обработки Увлажняет сырье. Для этого в кондиционер-пропариватель подается водяной насыщенный пар или вода. Для термической обработки такой агрегат не подходит Обрабатывает острым паром — именно он нужен для прогрева сырья Подача в экструдер Пропаренное сырье подается в экструдер самотеком Благодаря вертикальному питателю сырье равномерно, с заданной скоростью поступает в ствол экструдера. Это обеспечивает стабильность работы Подача пара Одна точка, через которую поступает пар Три точки подачи пара. Это делает пропаривание более равномерным. При этом подачу пара можно регулировать в каждой точке отдельно с помощью вентилей Подготовка пара Не предусмотрена подготовка пара Предусмотрен блок паровой обвязки для подготовки пара

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Вертикальный питатель равномерно подает сырье в ствол экструдера

Главные особенности конструкции

При разработке кондиционера-пропаривателя инженеры компании ЖАСКО продумали каждую мелочь. Вот какие решения делают его наиболее эффективным и удобным в работе:

Частотные преобразователи. Они есть на питателе и на самом агрегате. С помощью преобразователей частоты оператор легко меняет скорость подачи сырья, а также может регулировать наполняемость кондиционера. Это нужно, чтобы контролировать время выдержки сырья. В зависимости от его характеристик, например, температуры или влажности, длительность обработки в кондиционере-пропаривателе может быть разной.

Вал кондиционера-пропаривателя с лопатками. При вращении вала лопатки подбрасывают сырье — это улучшает равномерность пропарки. Благодаря минимальному зазору между стенками пропаривателя и лопатками сырье не будет налипать на стенки.

Подшипниковая опора вынесена на расстояние от корпуса. Благодаря этому подшипник и мотор-редуктор не перегреваются. Кроме того, в подшипниковом узле кондиционера-пропаривателя используется асбестовая набивка, что также помогает избежать перегрева.

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Подшипниковая опора установлена не вплотную к корпусу, а на расстоянии, чтобы избежать перегрева подшипника и мотор-редуктора

Толщина металла. Чтобы кондиционер-пропариватель служил долго и обладал большей коррозионной стойкостью, его корпус изготовили из металла толщиной 4 мм, а лопатки — 5 мм. Материал агрегата вы можете выбрать сами — нержавеющую сталь или более бюджетную Ст3.

Быстросъемные крышки. Кондиционер-пропариватель закрыт крышками на защелках. Они легко и быстро снимаются. Это значительно упрощает и экономит время при обслуживании и настройке, а также помогает при внештатных ситуациях.

Рамы кондиционера-пропаривателя и блока паровой обвязки. Кондиционер-пропариватель и блок паровой обвязки смонтированы на рамах, которые идеально стыкуются с экструдером от АО ЖАСКО.

Опция: Блок паровой обвязки для более эффективной работы

Одна из особенностей кондиционера-пропаривателя компании ЖАСКО — возможность установить блок паровой обвязки. Он подготавливает пар и делает работу кондиционера-пропаривателя и экструдера более эффективной.

Блок паровой обвязки подходит для работы с паром, который подается из промышленных котельных — он рассчитан на давление до 8 атмосфер и температуру до 230 градусов.

Блок паровой обвязки от компании ЖАСКО максимально отвечает всем требованиям безопасности при работе с паром. Это достигается тщательной сборкой, опрессовкой и термоизоляцией.

© jasko.ru

Блок паровой обвязки готов к работе: собран, опрессован и термоизолирован

Функции паровой обвязки:

Очистить пар. После подачи в систему пар сначала проходит через сепаратор — он убирает лишнюю влагу. Затем установлен сетчатый фильтр, который очищает пар от возможных загрязнений. Это помогает защитить редукционный клапан и форсунки от примесей, из-за которых могут случиться повреждения. В результате оборудование будет работать без перебоев.

Регулировать давление пара. Для этого в системе установлен редуктор. Контроль параметров пара позволяет поддерживать постоянное давление пара и температуру сырья, благодаря чему качество экструдированных продуктов будет стабильным. Сотрудникам удобно следить за температурой — для этого установлен термометр.

Регулировать количество пара в кондиционере. С помощью трех вентилей можно уменьшать или увеличивать количество пара в кондиционере. Это удобно, если на производстве вы используете различное по температуре, масличности и влажности сырье.

Не допустить переувлажнения сырья. Обработанный пар уходит на пропарку, а вся лишняя влага уходит в канализацию через конденсатоотводчик.

Комплектующие блока паровой обвязки:

Фланцевые соединения. В блоке паровой обвязки от компании ЖАСКО все соединения фланцевые. Если какие-то компоненты выйдут из строя, заменить их будет просто.

Вентили. Это надежная альтернатива более дешевым шаровым кранам, которые часто выходят из строя под воздействием горячего пара и высокого давления.

Специальные шланги для подачи пара. Они гибкие, выдерживают высокие температуры и давление и отвечают всем требованиям промышленной безопасности.

Качественные материалы для надежной работы

При сборке кондиционера-пропаривателя инженеры компании ЖАСКО используют комплектующие высокого качества, что влияет на стоимость агрегата. Кроме того, пар — это зона повышенной опасности, поэтому оборудование компании изготовлено с учетом всех требований безопасности. Это позволяет максимально снизить риски несчастных случаев среди персонала.

Инженерные решения и качественные комплектующие повышают стоимость кондиционера-пропаривателя. Однако именно они делают оборудование надежным и безопасным для персонала. С помощью кондиционера-пропаривателя с блоком паровой обвязки от компании ЖАСКО вы сможете подготовить сырье перед экструдированием и повысить качество конечного продукта.

Кроме того, кондиционер-пропариватель от АО ЖАСКО поможет увеличить производительность экструдера и продлить срок его службы.

Покупатели компании, как и всегда, получают гарантию 36 месяцев на оборудование и пожизненное техническое обслуживание.

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