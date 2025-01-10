Почему установки охлаждения экструдата от компании ЖАСКО идеально заменяют импортные модели

Установка охлаждения © jasko.ru

Технология экструдирования кормов стала популярной в России в начале 2000-х годов. Экструдеры применяются для производства кормов: из зерновых культур, сои, кожевенных и зерноотходов, отходов переработки мяса, птицы, рыбы и другого сырья. За прошедшие годы в стране появилось большое количество предприятий, использующих на своем производстве линии экструдирования, в том числе импортные.

Когда зарубежные поставщики ушли с российского рынка, отечественные компании столкнулись с проблемами при выходе оборудования из строя. Обслуживать импортные линии экструдирования стало сложно и невыгодно — лучше найти оборудованию достойную замену.

В этой статье мы расскажем об особенностях охладителей экструдированных продуктов от компании ЖАСКО и объясним, почему они — лучшая альтернатива зарубежным моделям.

Для чего нужны установки охлаждения

В процессе производства экструдированного корма необходимо правильно охладить готовый продукт. Именно для этого используются установки охлаждения.

В установке охлаждения температура продукта снижается быстро и равномерно. Это позволяет избежать окисления сырья и спекания белковой составляющей экструдата, а также снизить его избыточную влажность, что увеличивает срок хранения.

Также установки охлаждения от компании ЖАСКО используются для охлаждения мясокостной муки, жмыха, гранул.

Как устроены установки охлаждения от АО ЖАСКО

Компания ЖАСКО производит охладители двух видов, которые отличаются производительностью. Установка УО-0,6/4 используется на производственных линиях с производительностью до 650 кг/час. Модель УО-1/3,5 рассчитана на охлаждение до 1800 кг продукта в час.

Установка состоит из следующих элементов:

● Барабан — в него поступает экструдированный продукт. Благодаря небольшому наклону и вращению барабана продукт постепенно перемещается в зону выгрузки. Внутри по всей длине барабана располагаются лопасти, которые подбрасывают продукт при вращении барабана. Воздух внутри движется против движения продукта, забирая тепло и лишнюю влагу. Всё это позволяет быстро охладить экструдат.

● Вытяжной вентилятор — отводит из установки нагретый воздух.

● Циклон-осадитель — очищает отработанный воздух от пылевидных частиц.

Крестовина УО.jpg © jasko.ru

В результате вращения барабана с лопатками продукт эффективно охлаждается

Преимущества установок охлаждения компании ЖАСКО

Клиенты, которые уже заменили импортные охладители на установки охлаждения от АО ЖАСКО, отмечают несколько ключевых достоинств наших моделей.

● Замена установки не требует демонтажа производственной линии. Охладители от компании ЖАСКО легко и удобно монтировать. Для этого не нужно перестраивать всю производственную линию. Размеры установок от АО ЖАСКО идентичны моделям импортных производителей, например Insta Pro и Bronto. Оборудование монтируется вместо вышедших из строя импортных охладителей, а другие элементы линии остаются на своих местах. Процесс происходит быстро и с минимальными затратами.

StlOcOyFQjk.jpg © jasko.ru

Импортная линия экструдирования с установкой охлаждения от компании ЖАСКО

● Крестовина прослужит дольше. Крестовина — основной несущий элемент установки охлаждения, испытывающий значительные нагрузки в процессе работы. В установках от АО ЖАСКО крестовина изготавливается из цельного листа металла толщиной 20 мм, что делает ее более прочной и надежной. Такая деталь устойчивее к коррозии и механическим нагрузкам, чем сварная.

Заказчик, который ранее использовал импортную установку, сообщил, что в процессе эксплуатации у охладителя неоднократно ломалась крестовина (крестовина в импортной установке сварная, приварена к барабану в нескольких точках). Крестовину приходилось варить, в результате чего барабан деформировался. Крестовина в установках охлаждения от компании ЖАСКО крепится к корпусу болтовыми соединениями по всей окружности. Это центрирует барабан и обеспечивает повышенную прочность конструкции, в том числе при высоких нагрузках.

● Установка требует минимального техобслуживания. Барабан имеет четыре точки опоры на ролики вместо двух, как у большинства импортных моделей. Это уменьшает нагрузку на приводную ось и обеспечивает долгий срок службы и плавный ход оборудования.

IMG_9366.PNG © jasko.ru

Как отмечают заказчики, перешедшие на установку от АО ЖАСКО, ролики из композитного материала делают работу охладителя менее шумной

Ролики изготовлены из современного композитного материала, который служит в четыре раза дольше стальных аналогов. Мотор-редуктор рассчитан на круглосуточную работу без перерывов и поставляется уже заправленный маслом. Корпус барабана состоит из отдельных цилиндров, поэтому легко поддается ремонту.

● Все комплектующие производятся в АО ЖАСКО. Компания самостоятельно изготавливает детали для установок, поэтому в случае поломки вам не придется ждать поставки запчастей из-за рубежа.

Для клиентов компании предусмотрена трехлетняя гарантия и пожизненное обслуживание. Как отмечают производители, использующие охладители от АО ЖАСКО, за время эксплуатации у них не возникало случаев поломок. Однако если такое произойдет, компания гарантирует быстрый и качественный ремонт оборудование.

Чтобы установки охлаждения дольше служили и были устойчивыми к коррозии, компания может изготовить их из нержавеющей стали.

Итог

При сравнении импортных охладителей и установок от АО ЖАСКО можно заметить, что продукция компании не только не уступает зарубежной, но и имеет ряд преимуществ.

Insta Pro, Bronto ЖАСКО Точки опоры Две Четыре Крестовина Сварная Из цельного листа металла толщиной 20 мм Металл Конструкционная сталь Ст. 3 Конструкционная сталь Ст. 3. Есть возможность изготовить из нержавеющей стали Материал роликов Конструкционная сталь Ст. 3 Композитный материал

Компания ЖАСКО может изготовить установку охлаждения с учетом специфики конкретной производственной линии, чтобы обеспечить ее эффективную работу на вашем предприятии.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен