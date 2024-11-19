Добывать уголь начали на крупнейшем в РФ месторождении под Новосибирском

© nsknews.info

В Новосибирской области начали добывать уголь на разрезе «Богатырь» в Искитимском и Черепановском районах. Это крупнейшее в России месторождение антрацита, его запасы оценивают в 300 млн тонн. До конца года планируют отгрузить 50 тысяч тонн продукции, сообщает ТАСС со ссылкой на руководство предприятия.

«На сегодняшний день общество завершает строительство двух железнодорожных станций, железнодорожных путей и приступило к добыче угля, а также уже ввело в эксплуатацию очистные сооружения», — рассказал директор ООО «Разрез богатырь» Владимир Душенко.

В информагентстве напомнили, что месторождение осваивают на средства масштабного инвестиционного проекта.

Согласно ему, по информации регионального минпромторга, должны построить в том числе ж/д инфраструктуру необщего пользования, погрузочные комплексы, обогатительную фабрику замкнутого цикла, реконструировать линии электропередачи и подстанции в обоих районах.

Всё это позволит создать в регионе пять тысяч новых рабочих мест.

Компания «Разрез богатырь» получила право на добычу антрацита в Горловском угольном бассейне в 2021 году. По плану, предприятие должно вывозить не менее 10 млн тонн угля в год железнодорожным транспортом по ветке Бердск — Новоалтайск, примыкающей к Транссибу. А в дополнение к этому создаст пять крупнотоннажных специализированных судов для транспортировки продукции.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈