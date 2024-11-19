На российских дорогах появилось инновационное барьерное ограждение

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В России впервые установили новые защитные барьеры, которые оснащены вращающимися бочонками. Они появились на пересечении ЦКАД и трассы М-1 «Беларусь», в частности, такое отбойники установили на съездах и виражах.

Такой отбойник состоит из трехмерных буферных и удерживающих рам, жестких опор, а также бочонков из пенополиуретана, которые могут вращаться вокруг вертикальной оси.

Смысл конструкции очевиден: когда транспортное средство врезается в отбойник, бочонки начинают вращаться, рассеивая энергию удара и направляя машину или автобус вдоль конструкции.

Ограждение рассчитано на значительную силу удара, эквивалентную удару автобуса весом 15 тонн при скорости 74 км/ч. Оно имеет насыщенный желтый цвет и светоотражающую пленку для хорошей видимости.

Ожидается, что такие ограждения помогут снизить число тяжелых ДТП, а также снизить риск получения травм водителями и пассажирами.

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