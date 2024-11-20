«Калашников» выполнил контракт на поставки АК-12 образца 2023 года

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АО «Концерн «Калашников» завершило предусмотренные контрактом 2024 года отгрузки автомата АК-12 основному заказчику. Обязательства по изготовлению автоматов исполнены в срок и в полном объеме.

В 2023 г. в конструкцию 5,45 мм автомата Калашникова АК-12 внесены изменения, в которых учтены замечания и предложения военнослужащих, возникшие в ходе войсковой эксплуатации в зоне проведения специальной военной операции. На автомат может устанавливаться различное дополнительное оборудование, в том числе оптико-электронные приборы, позволяющие применять автомат в любое время суток и при любой погоде. На текущий момент АК-12 образца 2023 года отвечает всем современным требованиям к данному типу оружия по эргономике и удобству боевого применения, сохраняя надежность и стойкость к внешним воздействиям, и по праву является самым совершенным индивидуальным автоматическим стрелковым оружием, которое состоит на вооружении Вооруженных Сил Российской Федерации.

«Своевременное выполнение обязательств перед государством — стратегическая задача, которую «Калашников» успешно выполнил, — подчеркнул президент концерна, член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников. Ответственное отношение к труду многотысячного коллектива и безупречное качество продукции — наш вклад в обеспечение национальной безопасности».

Напомним, в 2024 году АК-12 также был принят на вооружение МВД России и Росгвардии, что позволило ему стать самым востребованным боевым стрелковым оружием в России.

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