«Калашников» отгрузил первую партию автоматов АК-12 в 2025 году

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АО «Концерн „Калашников“ отгрузило в январе первую партию усовершенствованных автоматов АК-12 образца 2023 года по государственным контрактам на 2025 год в адрес заказчика. АК-12 является основным индивидуальным автоматическим оружием военнослужащих Вооруженных Сил РФ, в связи с чем объемы его выпуска ежегодно остаются на высоком уровне.

В прошлом году оружейный дивизион досрочно выполнил обязательства по десяткам номенклатур. Для этого концерн расширил станочный парк и продолжил масштабную модернизацию производства и совершенствование технологических процессов.

„Калашников“ как флагман отечественной стрелковой отрасли не только раньше срока выполняет свои контрактные обязательства, но и постоянно улучшает выпускаемую продукцию, от качества которой зависит жизнь военнослужащих», — подчеркивает генеральный директор концерна Алан Лушников.

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