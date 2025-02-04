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d-tatarinov 04 февраля 2025, 13:16 453 Армия и Флот

«Калашников» отгрузил первую партию автоматов АК-12 в 2025 году

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 © t.me

АО «Концерн „Калашников“ отгрузило в январе первую партию усовершенствованных автоматов АК-12 образца 2023 года по государственным контрактам на 2025 год в адрес заказчика. АК-12 является основным индивидуальным автоматическим оружием военнослужащих Вооруженных Сил РФ, в связи с чем объемы его выпуска ежегодно остаются на высоком уровне.

В прошлом году оружейный дивизион досрочно выполнил обязательства по десяткам номенклатур. Для этого концерн расширил станочный парк и продолжил масштабную модернизацию производства и совершенствование технологических процессов.

„Калашников“ как флагман отечественной стрелковой отрасли не только раньше срока выполняет свои контрактные обязательства, но и постоянно улучшает выпускаемую продукцию, от качества которой зависит жизнь военнослужащих», — подчеркивает генеральный директор концерна Алан Лушников.

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Источник: https://t.me/Kalashnikovnews

Удмуртская Республика, Ижевск, Концерн «Калашников»
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