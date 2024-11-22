Три новые школы открылись в Ингушетии

© ingushetia.ru

21 ноября в Ингушетии состоялось торжественное открытие трёх новых школ в городе Сунже, с.п. Нестеровское и с.п. Троицкое. Общеобразовательные учреждения построены в рамках национального проекта «Образование».

Первой распахнула свои двери школа № 6 в с.п. Троицкое, рассчитанная на 540 ученических мест. Это уже шестая школа в этом селе. По информации регионального Минобра, строительством ещё одной школы в с.п. Троицкое удалось ликвидировать двухсменное обучение.

Новая просторная школа располагает 28 учебными кабинетами, оснащёнными всем необходимым оборудованием для всестороннего и гармоничного развития учащихся всех возрастов. Здесь предусмотрены большой спортивный и актовый залы, игровые и спортивные площадки, включая футбольное и баскетбольное поля. Также к услугам учащихся — библиотека с читальным залом, оснащённый кабинет информатики, кабинет слесарного дела, швейный цех и кабинет домоводства для девочек, кабинет психологической разгрузки, просторная столовая и медицинский блок, включающий кабинеты врача, стоматолога и процедурный кабинет.

Вторая новая школа — ГБОУ «СОШ № 10» — открылась в городе Сунже. Трёхэтажное здание рассчитано на 720 мест.

Открытие новой школы на 420 ученических мест состоялось и в с.п. Нестеровское. Сейчас в селе функционирует уже 5 школ. Строительство нового образовательного учреждения, так же как и в с.п. Инарки Малгобекского района и с.п. Троицкое, позволило ликвидировать двухсменное обучение.

В школе есть современные кабинеты химии и биологии, физики, информатики, иностранных языков, специализированные мастерские, оснащённые всем необходимым. А также столовая, актовый зал, отлично оборудованный спортивный зал, библиотека с читальным залом и книгохранилищем, медицинский блок с процедурной и кабинетами медицинского персонала.

Предусмотрены зоны отдыха для разных возрастных групп, футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола. Здание оборудовано системой видеонаблюдения и пожарной сигнализацией.

Напомним, накануне в селе Инарки Малгобекского района состоялось открытие двух новых школ на 540 и 720 ученических мест.

© ingushetia.ru

© ingushetia.ru

© ingushetia.ru

© ingushetia.ru

© ingushetia.ru

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