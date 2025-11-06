В селе Плиево Назрановского района Ингушетии открылась новая средняя общеобразовательная школа № 5 на 720 мест, построенная в рамках национального проекта «Образование».

Новый трёхэтажный комплекс включает 37 учебных кабинетов, актовый и спортивный залы, библиотеку с читальным залом, лаборатории по химии, физике и биологии, мастерские по технологии и помещения для кружков дополнительного образования. Все учебные классы оснащены интерактивными досками, компьютерами, наглядными материалами и современным оборудованием.

Школа оснащена лифтом, пандусами и всеми элементами безбарьерной среды. Здесь смогут учиться дети с ограниченными возможностями здоровья. На прилегающей территории расположены футбольное и баскетбольное поля, беговая дорожка и детская игровая зона.

В новом учебном году здесь обучаются 304 ученика, работают 39 педагогов и сотрудников. С января 2026 года контингент учащихся увеличится до 670 человек, обучение будет проводиться в одну смену.

В селе Плиево, где проживает более 17,2 тыс. человек, вместе с новой школой действует шесть общеобразовательных учреждений, из которых три работают в односменном режиме. Всего здесь обучаются 3136 детей.

В 2026 году в сельском поселении начнётся строительство ещё одной школы, которая заменит здание старой школы № 1, возведённой в 1956 году. Новая постройка обеспечит дополнительные места для учащихся и полностью покроет потребности села в образовательных учреждениях. Этот проект, вместе с еще тремя школами в сельских поселениях Нестеровское, Галашки и Новый редант.

Всего в Назрановском районе функционируют 45 школ и 18 детских садов, из них 34 школы обучают детей в одну смену. Общее количество учащихся — 22 699 человек.