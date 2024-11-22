В Москве после реконструкции открылся спортивный комплекс

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В здании спорткомплекса площадью 3,4 тыс. кв. м оборудованы три зала: большой спортивный, малый спортивный и тренажерный — с современными спортивными покрытиями и новым инвентарем. Также имеется детский бассейн для обучения плаванию.

В ходе ремонта спорткомплекса были заменены инженерные системы здания, кровля, остекление и фасадные панели, выполнена современная отделка внутренних помещений. Обустроена удобная входная группа с гардеробом и зоной ожидания, полностью обновлены раздевалки и душевые, проведен ремонт детского бассейна.

По окончании ремонта были возобновлены занятия по спортивным единоборствам — дзюдо, самбо, каратэ, боксу, гимнастике для учащихся спортшколы и всех желающих, а также занятия по плаванию для людей с поражением опорно-двигательного аппарата.

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