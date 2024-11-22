«Росэлектроника» разработала линейку высокостабильных кварцевых генераторов.

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Холдинг «Росэлектроника» разработал линейку высокостабильных кварцевых генераторов. Изделия позволят заменить американские и немецкие комплектующие в составе вычислительной техники, радиостанций, навигационных приемников ГЛОНАСС-GPS. Сейчас идет освоение серийного производства этих электронных компонентов.

Кварцевый генератор используется для синхронизации работы различных функциональных узлов электронных устройств. Фактически он является «сердцем» цифровой электроники, так как от его сигнала зависит стабильная работа всего прибора.

Линейка новых изделий, созданных инженерами завода «Метеор» (входит в «Росэлектронику»), включает термокомпенсированные и тактовые кварцевые генераторы.

Термокомпенсированные генераторы обеспечивают стабильную и точную опорную частоту при рабочей температуре от -40 до +85 градусов Цельсия. Устройства предназначены для поверхностного монтажа и имеют размеры 3,2×2,5 мм. Изделия обладают высокой механической прочностью, что позволяет широко применять их в составе мобильных и стационарных устройств различного назначения.

Также заводом «Метеор» разработаны три модификации тактовых кварцевых генераторов различных размеров. Устройства предназначены для стабилизации тактового сигнала в составе всех видов цифровой электроники.

«Основными тенденциями развития компонентной базы, в том числе устройств стабилизации частоты, являются совершенствование их эксплуатационных характеристик и уменьшение размеров. Параметры кварцевых генераторов, разработанных предприятием, не уступают характеристикам зарубежных аналогов, выпускаемых компаниями из Германии и США. Такие устройства широко используются в системах, где требуется высокая стабильность частоты, и сейчас мы осваиваем их серийное производство», — заявил генеральный директор завода «Метеор» Юрий Валов.

Завод «Метеор» занимается разработкой и производством кварцевых пьезоэлектрических резонаторов и генераторов.

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