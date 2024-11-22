«Калашников» досрочно завершил отгрузки боевого стрелкового оружия по основному контракту

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АО «Концерн «Калашников» завершило работу по отгрузке всей номенклатуры боевого стрелкового оружия в адрес заказчика. Большая часть поставок по контрактам была произведена досрочно.

Помимо модернизированных автоматов АК-12 и снайперских винтовок Чукавина (СВЧ), войска получили 7,62 мм снайперские винтовки Драгунова со складным прикладом (СВДС), снайперские винтовки СВ-98, 40 мм подствольные гранатометы ГП-34, 9 мм пистолеты-пулеметы ППК-20 и другие изделия, успешно применяемые в зоне проведения специальной военной операции.

«Показатели 2024 года по количеству отгруженных единиц боевого стрелкового оружия стабильно высокие и продолжат расти в 2025 году, — говорит президент АО «Концерн «Калашников», член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников. — Благодаря слаженной работе коллектива предприятия наши военнослужащие своевременно получают востребованные образцы вооружения и военной техники».

Ранее мы сообщали о досрочном выполнении обязательств по отгрузке АК-12 и СВЧ. Важно отметить, что объем выручки по итогам за 10 месяцев кратно превысил аналогичный период прошлого года.

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