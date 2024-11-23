В Волгограде запущено движение современных низкопольных трамваев по обновленному участку путей

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В Волгограде запустили в тестовую эксплуатацию низкопольные трамваи по обновленным путям в рамках реализации Программы Комплексного развития городского электротранспорта. На маршрут вышло 47 из 54 трамваев поставленных в регион, семь проходят обкатку.

Всего концессионным соглашением в 2024 году предусмотрена поставка 62 трамвайных вагонов производства ООО «ПК Транспортные Системы», в том числе 50 односекционных трамваев модели «Львёнок» и 12 трехсекционных «Витязь». Они полностью заменят старый подвижной состав.

Новые трамвайные вагоны оборудованы интеллектуальной системой контроля за состоянием водителя, системой видеонаблюдения, климат-контролем, медиапанелями, валидаторами для безналичной оплаты и USB-разъемами для зарядки гаджетов.

Современный транспорт запущен по реконструированному участку трамвайных путей. На сегодняшний день в режиме технической эксплуатации введено 6,5 км путей на линии скоростного трамвая. До конца 2024 года планируется к открытию еще 3,5 км. Сейчас ведутся ремонтные работы по выправке, рехтовке и осадочному ремонту, а также по возведению остановочных павильонов.

Таким образом, общий объем обновленных путей за 2023 и 2024 год составляет более 12 километров в однопутном исчислении.

В строительстве новых путей используются современные бесшовные рельсы, а также технологии, снижающие и поглощающие звук и вибрацию. Ход подвижного состава по такому пути становится плавным и практически бесшумным.

За два года по Программе предусмотрена реконструкция 16 км трамвайного полотна в границах ст. «Баррикады» — улица Землянского, из них в 2023 году обновили 6 км. Кроме того, в Волгограде провели ремонт четырех эскалаторов на подземных станциях «Площадь Ленина» и «Комсомольская», зданий депо трамвайного парка и переходов подземных станций.

Всего в девяти регионах по Программе Комплексного развития городского электрического транспорта поставлено 296 трамваев, из них 183 уже перевозят пассажиров. Работы по строительству и реконструкции проведены на 126 км трамвайных путей, в финальной стадии работ находится еще 50 км.

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