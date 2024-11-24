В Липецкой области открылась новая школа на 1224 места

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Новая школа на 1224 места открылась накануне в Лебедяни.

Школа состоит из трех корпусов общей площадью 22 тысячи кв.м. В кабинетах — высокотехнологичное оборудование. В школе есть мастерские столярного и слесарного дела с новейшими станками с программным управлением, современные кабинеты кройки и шитья, кулинарии и бытовой техники, информатики и 3D-моделирования.

Для занятий физкультурой оборудовали два спортивных зала, кабинет хореографии. Как сообщили в правительстве Липецкой области, на территории школы есть стадион и игровые площадки.

В школе будут функционировать профильные классы: медико-биологический, инженерно-технологический, педагогический, казачий, МЧС, «Малая полицейская академия». Предусмотрены дополнительные занятия для детей: школьная телестудия, фотостудия, вокально-инструментальный ансамбль, шахматный клуб, 20 спортивных секций.

Ребят будут привозить 12 новых школьных автобусов по 8 маршрутам Лебедянского района.

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