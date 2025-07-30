В Лебедяни завершилось строительство нового корпуса школы № 3
Новый учебный корпус возвели на месте снесенного аварийного здания 1957 года постройки. Современное трехэтажное здание примет первых учеников уже 1 сентября — на три месяца раньше запланированного срока. В корпусе созданы комфортные условия для обучения старшеклассников (5-11 классы) с просторными кабинетами, оснащенными интерактивными досками и эргономичной мебелью.
Инфраструктура включает оборудованные мастерские с токарными станками, кабинеты домоводства и кулинарии, современный актовый зал с продуманной акустикой, просторную столовую, спортивный зал и тир. Особое внимание уделено зонам отдыха — они расположены на каждом этаже и украшены граффити-портретами классиков русской литературы.
Строительство нового корпуса позволило ликвидировать аварийное здание и разгрузить существующие учебные площади. Объект полностью соответствует современным требованиям безопасности и санитарным нормам. Работы велись в рамках программы комплексного развития сельских территорий. Параллельно в городе реализуются проекты строительства Ледового дворца и модернизации очистных сооружений,сообщается на сайте Правительства Липецкой области.
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