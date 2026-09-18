Открыт новый Ледовый дворец «Лебедянь‑Арена» в Липецкой области

В Лебедяни состоялось торжественное открытие нового ледового дворца. Современный спортивный комплекс, которого давно ждали жители города, станет точкой притяжения для спортсменов и любителей активного отдыха.

Ледовый дворец «Лебедянь‑арена» построили всего за год — и сделали это раньше срока. Бюджет проекта превысил 681 миллион рублей: деньги шли из федерального, областного и городского бюджетов, а также из внебюджетных источников. Внутри — не просто каток, а полноценный физкультурно‑оздоровительный комплекс: крытое поле 56×28 метров, зал силовой подготовки, хореографическая студия, методический кабинет, тренерская, медпункт, раздевалки, душевые, помещение для заточки коньков и сервисная зона для ледоуборочной техники.

Название дворца — дань памяти Алексею Ельшаеву, учителю физкультуры школы № 3. Именно он в своё время сумел разглядеть талант в мальчишках и вырастить из них будущих игроков команд мастеров — даже в обычной уличной коробке. 86‑летний ветеран спорта Владимир Панарин вспоминает: «Он умел зажечь. Если бы тогда у него были такие условия, как сейчас, мы бы вырастили не трёх, а десятки мастеров». Теперь эти условия есть — и задача города, по словам Панарина, не упустить шанс.

Ранее юные фигуристы и местная взрослая хоккейная команда были вынуждены ездить на тренировки в другие округа. Теперь они смогут заниматься дома и в отличных условиях. Фигуристки уже обкатали лёд и выступили с показательными номерами.

Вместе с новой ареной в Лебедяни появились два профессиональных тренера. Оба приехали по программе «Земский тренер». Один из них — Глеб Клименко, обладатель Кубка Гагарина. Это даёт основания рассчитывать на хороший уровень подготовки местных спортсменов. Вместе с ним работать с детьми будет Сергей Благута — бывший игрок юношеских составов «Северстали» и «Олимпа», а затем тренер команд Рязани и Белгорода.

Арена будет открыта не только для тренировок. Здесь организуют сеансы массового катания, а также будут проводиться соревнования.

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