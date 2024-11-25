ОАК передала Минобороны России новые самолеты Су-34

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Объединенная авиастроительная корпорация Госкорпорации Ростех передала Минобороны России очередные серийные самолеты Су-34. Новые истребители-бомбардировщики прошли необходимые отработки и отправились к местам несения службы.

«Все авиационные заводы Ростеха, задействованные в исполнении гособоронзаказа, не снижают темпы производства. Наши предприятия постоянно совершенствуют производственные процессы, чтобы обеспечить ускоренные темпы выпуска техники. Фронтовые бомбардировщики Су-34 высоко оценены в войсках. Возможности самолета позволяют летчикам эффективно выполнять задачи на любом театре военных действий, применять неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения», — отметил первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, а также объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет эффективно действует при огневом и радиоэлектронном противодействии противника, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях. Су-34 также может выполнять задачи воздушной разведки.

«Своевременное выполнение обязательств по гособоронзаказу — одна из ключевых задач ОАК. И наши трудовые коллективы с честью выполняют эту важную работу. Это не последняя в этом году партия истребителей-бомбардировщиков Су-34. Эти самолеты составляют основу ударной мощи фронтовой авиации и показывают свою эффективность в реальных боевых условиях» — сказал генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

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