«Транспортные системы» выполнила контракт на поставку современных низкопольных трамваев в Волгоград

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Российский разработчик и производитель современного городского электрического транспорта — компания «ПК Транспортные системы» («ПК ТС») — завершил поставку современных низкопольных трамваев для Волгограда. Всего город-герой получил 62 вагона. Часть из них уже работает как на обычных линиях, так и на линии скоростного трамвая — метротраме. Трамваи прибыли в Волгоград точно в срок, указанный в контрактах.

В рамках обновления подвижного состава Волгоград получил 50 односекционных трамваев модели 71-911ЕМ «Львенок» и 12 трехсекционных трамваев модели 71-932 «Невский». При этом трамваи «Львенок» могут работать по системе многих единиц (СМЕ). Уникальное сцепное устройство собственной разработки «ПК Транспортные системы» позволит использовать в паре два низкопольных вагона в периоды повышенного пассажиропотока.

«Власти Волгограда заинтересованы в развитии электротранспорта и сделали выбор в пользу новейших технологий. Наши трамваи уже получили положительные отзывы, и это вдохновляет нас на дальнейшее сотрудничество. Мы готовы и дальше поддерживать развитие транспортной инфраструктуры Волгограда, предлагая решения, которые объединяют комфорт, надежность и безопасность», — отметил генеральный директор «ПК Транспортные системы» Александр Дубровкин.

Трамвай 71-932 «Невский» — это трехсекционная модель 2023 года, спроектированная для работы на маршрутах без разворотных колец. Благодаря наличию двух кабин и дверей по обеим сторонам трамвай способен работать в челночном режиме. В «Невском» предусмотрено 54 комфортных сидячих места, всего он может вместить до 205 пассажиров.

Трамвай 71-911ЕМ «Львенок» — один из самых популярных продуктов «ПК Транспортные системы», который успешно эксплуатируется во многих российских городах. Этот односекционный вагон может перевести до 161 человека, сидячих мест — 40.

В салоне трамваев «Невский» и «Львенок» сделано все, чтобы создать комфортную атмосферу для поездки: система климат-контроля поддерживает нормальную температуру и в жару, и в стужу, гаджеты можно подзарядить с помощью USB-розеток, а мультимедийные информационные панели подскажут актуальную информацию о маршруте. Благодаря низкому полу и накопительным зонам трамваями могут воспользоваться маломобильные пассажиры, а также пассажиры с колясками и велосипедами. Использование алюминиевых сплавов в отделке интерьера снижает пожарные риски, поскольку алюминий, в отличие от пластика, не горюч.

Все трамваи оборудованы системой АЛС-АРС — автоматической локомотивной сигнализацией с функцией контроля скорости. Эта система, обязательная для всех новых вагонов метрополитенов в России, отслеживает скорость движения и гарантирует, что путь свободен. При превышении допустимой скорости система автоматически задействует торможение, учитывая тормозной путь и скорость впереди идущего состава.

Трамваи «Невский» и «Львенок» обладают высоким уровнем локализации — 95% компонентов произведены в России.

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