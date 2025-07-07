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Arsenic 07 июля 2025, 11:37 279 Транспорт, спецтехника и логистика

В Екатеринбурге на выставке «Иннопром» представили новый пятисекционный трамвай 71-952 «Воевода»

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 © mosregdata.ru

На международной выставке «Иннопром-2025», которая начала работу с 7 июля в Екатеринбурге, представили новую модель пятисекционного скоростного трамвая двустороннего движения 71-952 «Воевода».

Новый трамвай длиной 37,5 метров представляет на выставке компания «ПК Транспортные системы», поставляющая свои разработки в 30 регионов страны и в одну страну ЕС — Латвию. Трамвай был собран на предприятиях компании: Тверском механическом заводе электротранспорта, Невском заводе электрического транспорта имени Ф.А. Пироцкого и Энгельсском заводе электрического транспорта.

 © media.nakanune.ru

 © news-ekaterinburg.ru

Фото: Накануне.RUФото: Накануне.RU © media.nakanune.ru

Инновационным является наличие двух кабин — в начале и в конце трамвая, и расположение 14 дверей по обе стороны вагонов, как в метро. Это актуально для трамвайных линий, где нет разворотных колец, а также для линий метротрама. Сквозной низкопольный проход между передней и задней кабинами не только дает возможность равномерно рассадить порядка 400 пассажиров, но и обеспечивает безопасность при проезде вагона по тоннелю или эстакаде.

Уникальность модели в модульной конструкции: вагон можно расширить до семи секций. Сейчас он состоит из пяти, но производитель предусмотрел возможность установки дополнительных модулей благодаря шарнирным соединениям.

 © media.nakanune.ru

 © cdn.ural-meridian.ru

Комфорт пассажиров обеспечивает панорамное остекление, эргономичные сидячие места, усовершенствованная система климат-контроля, USB-розетки и мультимедиа, специальные кронштейны для велосипедов и подогреваемые зоны у дверей, что актуально для регионов с холодным климатом. Для мобильных граждан предусмотрено место для фиксации коляски, а для помощи пассажирам — кнопка вызова водителя. Также разработчиками был выбран алюминиевый интерьер, который значительно снижает пожарную нагрузку трамвая.

 © media.nakanune.ru

 © cdn.ural-meridian.ru

Подумали в ПК «Транспортные системы» и о водителях: часто используемые кнопки вынесены на подлокотник эргономического кресла, в просторной мобильной кабине установлены обновлённый пульт, датчик дождя, а также система кругового обзора вагона и парктроники. Система следит за скоростным режимом и позволяет понимать дорожную ситуацию, прогнозировать её развитие и, в случае нахождения на пути объектов, передавать информацию об этом водителю.

 © media.nakanune.ru

Транспорт обладает высокой маневренностью и адаптивностью. В модели используются четыре тележки, включая две поворотные. Такой подход впервые применяется в российском легкорельсовом транспорте. Конструкция обеспечивает уверенное прохождение кривых малого радиуса — до 16 метров. Более того, трамвай предусмотрен для курсирования не только по улицам города, но и, в случае необходимости, готов к установке системы АРС-ЛРС для работы на линиях метротрама.

 © media.nakanune.ru

«Первая часть сертификационных испытаний прошла в июне на Невском заводе электрического транспорта (входит в ПК „Транспортные системы“). Финальная часть испытаний пройдет в Санкт-Петербурге сразу после завершения „Иннопрома“. Скоростной трамвай модели 71-952 — это готовое инфраструктурное решение для современных городов. Он закрывает потребность мегаполисов в высокоскоростном, вместительном и комфортном подвижном составе без многомиллиардных вложений в строительство альтернативных видов городской мобильности», — добавили в пресс-службе предприятия.

Серийный выпуск модели 71-952 планируется запустить в 2026 году. Конкретных договоренностей о поставках этой модели в города страны пока нет, однако предприятие готово к сотрудничеству, в том числе, и с Екатеринбургом.

Технические характеристики

  • Количество секций кузова: 5
  • Количество кабин водителя: 2
  • Ширина колеи, мм: 1524
  • Диапазон рабочих температур, °С: от -40 до +40
  • Длина по кузову, мм: < 37500
  • Ширина по кузову, мм: < 2500 ±10%
  • Масса, т: < 59
  • Минимальный радиус проходимых кривых, м: 16
  • Количество мест для сидения: 72
  • Вместимость:
    • номинальная (5 чел/м2), чел.: 280
    • максимальная (8 чел/м2), чел.: 400
  • Площадь низкого пола, %: 100
  • Количество дверей (в т.ч. двойных): 14(10)
  • Количество тележек (в т.ч. поворотных): 4(2)
  • Мощность двигателей, кВт: 8×72
  • Емкость аккумуляторных батарей, А/ч: 8×200
  • Конструкционная скорость, км/ч: 75
  • Время разгона вагона до 40 км/ч, сек.: 11
    • При номинальных нагрузке и напряжении в контактной сети при движении на прямолинейном горизонтальном участке пути с уклонами не более ±0,3% по сухим и чистым рельсам.
  • Автономный ход, км: 15
    • При скорости до 25 км/ч и при уклоне не более 0,2%, км.

https://t.me/vestiuraltv/27633

https://ural-me...ru/news/592935/

https://mosregd...tramvay-voevoda

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Источник: ural-meridian.ru

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Свердловская область, ПК Транспортные системы, трамвай, Иннопром
  • Badassgoliath Badassgoliath
    07.07.2511:43:36

    Внутри прямо как вагон метро.

    #1303256
  • Нет аватара Tcheluskin
    07.07.2512:24:45

    На «Иннопроме» представили первый в России пятисекционный скоростной трамвай

    Этот не первый.

    Первый в России 5-секционный трамвай УКВЗ 71-665 уже ходит по маршруту № 18 в Екатеринбурге.

     © news-ekaterinburg.ru

     © static.mk.ru

    Отредактировано: Tcheluskin~17:25 07.07.25
    #1303258
    • Е.Юрий Е.Юрий
      07.07.2513:08:12

      Может имелось в виду именно первый скоростной?

      #1303260
    • Arsenic Arsenic
      07.07.2513:29:52

      На всякий случай удалил

      #1303262
  • Нет аватара Алексей Растригин
    07.07.2515:02:08

    компания ПК «Транспортные системы», поставляющая свои разработки в… Латвию

    эээ… а это точно «плюс в карму» для этой компании?

    #1303270
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      07.07.2515:19:38

      Пусть поставляют и в Латвию — ниего тут плохого не вижу. Это не военные разработки ли какая-то ритическая продукция.

      #1303271
  • Е.Юрий Е.Юрий
    07.07.2516:33:17

    Очень красивый состав, продуманный. Можно было бы прикоыть колесные пары декоративной накладкой, но и так смотрится тоже хорошо. Поскорее бы увидеть на улицах наших городов.

    #1303275
    • Krutenn Krutenn
      07.07.2516:53:27

          ну да — особенно в часы пик.

      #1303277
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