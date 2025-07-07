В Екатеринбурге на выставке «Иннопром» представили новый пятисекционный трамвай 71-952 «Воевода»

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На международной выставке «Иннопром-2025», которая начала работу с 7 июля в Екатеринбурге, представили новую модель пятисекционного скоростного трамвая двустороннего движения 71-952 «Воевода».

Новый трамвай длиной 37,5 метров представляет на выставке компания «ПК Транспортные системы», поставляющая свои разработки в 30 регионов страны и в одну страну ЕС — Латвию. Трамвай был собран на предприятиях компании: Тверском механическом заводе электротранспорта, Невском заводе электрического транспорта имени Ф.А. Пироцкого и Энгельсском заводе электрического транспорта.

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Фото: Накануне.RU © media.nakanune.ru

Инновационным является наличие двух кабин — в начале и в конце трамвая, и расположение 14 дверей по обе стороны вагонов, как в метро. Это актуально для трамвайных линий, где нет разворотных колец, а также для линий метротрама. Сквозной низкопольный проход между передней и задней кабинами не только дает возможность равномерно рассадить порядка 400 пассажиров, но и обеспечивает безопасность при проезде вагона по тоннелю или эстакаде.

Уникальность модели в модульной конструкции: вагон можно расширить до семи секций. Сейчас он состоит из пяти, но производитель предусмотрел возможность установки дополнительных модулей благодаря шарнирным соединениям.

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Комфорт пассажиров обеспечивает панорамное остекление, эргономичные сидячие места, усовершенствованная система климат-контроля, USB-розетки и мультимедиа, специальные кронштейны для велосипедов и подогреваемые зоны у дверей, что актуально для регионов с холодным климатом. Для мобильных граждан предусмотрено место для фиксации коляски, а для помощи пассажирам — кнопка вызова водителя. Также разработчиками был выбран алюминиевый интерьер, который значительно снижает пожарную нагрузку трамвая.

© media.nakanune.ru

© cdn.ural-meridian.ru

Подумали в ПК «Транспортные системы» и о водителях: часто используемые кнопки вынесены на подлокотник эргономического кресла, в просторной мобильной кабине установлены обновлённый пульт, датчик дождя, а также система кругового обзора вагона и парктроники. Система следит за скоростным режимом и позволяет понимать дорожную ситуацию, прогнозировать её развитие и, в случае нахождения на пути объектов, передавать информацию об этом водителю.

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Транспорт обладает высокой маневренностью и адаптивностью. В модели используются четыре тележки, включая две поворотные. Такой подход впервые применяется в российском легкорельсовом транспорте. Конструкция обеспечивает уверенное прохождение кривых малого радиуса — до 16 метров. Более того, трамвай предусмотрен для курсирования не только по улицам города, но и, в случае необходимости, готов к установке системы АРС-ЛРС для работы на линиях метротрама.

© media.nakanune.ru

«Первая часть сертификационных испытаний прошла в июне на Невском заводе электрического транспорта (входит в ПК „Транспортные системы“). Финальная часть испытаний пройдет в Санкт-Петербурге сразу после завершения „Иннопрома“. Скоростной трамвай модели 71-952 — это готовое инфраструктурное решение для современных городов. Он закрывает потребность мегаполисов в высокоскоростном, вместительном и комфортном подвижном составе без многомиллиардных вложений в строительство альтернативных видов городской мобильности», — добавили в пресс-службе предприятия.

Серийный выпуск модели 71-952 планируется запустить в 2026 году. Конкретных договоренностей о поставках этой модели в города страны пока нет, однако предприятие готово к сотрудничеству, в том числе, и с Екатеринбургом.

Технические характеристики

Количество секций кузова: 5

Количество кабин водителя: 2

Ширина колеи, мм: 1524

Диапазон рабочих температур, °С: от -40 до +40

Длина по кузову, мм: < 37500

Ширина по кузову, мм: < 2500 ±10%

Масса, т: < 59

Минимальный радиус проходимых кривых, м: 16

Количество мест для сидения: 72

Вместимость: номинальная (5 чел/м2), чел.: 280 максимальная (8 чел/м2), чел.: 400

Площадь низкого пола, %: 100

Количество дверей (в т.ч. двойных): 14(10)

Количество тележек (в т.ч. поворотных): 4(2)

Мощность двигателей, кВт: 8×72

Емкость аккумуляторных батарей, А/ч: 8×200

Конструкционная скорость, км/ч: 75

Время разгона вагона до 40 км/ч, сек.: 11 При номинальных нагрузке и напряжении в контактной сети при движении на прямолинейном горизонтальном участке пути с уклонами не более ±0,3% по сухим и чистым рельсам.

Автономный ход, км: 15 При скорости до 25 км/ч и при уклоне не более 0,2%, км.



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