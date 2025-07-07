В Екатеринбурге на выставке «Иннопром» представили новый пятисекционный трамвай 71-952 «Воевода»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На международной выставке «Иннопром-2025», которая начала работу с 7 июля в Екатеринбурге, представили новую модель пятисекционного скоростного трамвая двустороннего движения 71-952 «Воевода».
Новый трамвай длиной 37,5 метров представляет на выставке компания «ПК Транспортные системы», поставляющая свои разработки в 30 регионов страны и в одну страну ЕС — Латвию. Трамвай был собран на предприятиях компании: Тверском механическом заводе электротранспорта, Невском заводе электрического транспорта имени Ф.А. Пироцкого и Энгельсском заводе электрического транспорта.
Фото: Накануне.RU © media.nakanune.ru
Инновационным является наличие двух кабин — в начале и в конце трамвая, и расположение 14 дверей по обе стороны вагонов, как в метро. Это актуально для трамвайных линий, где нет разворотных колец, а также для линий метротрама. Сквозной низкопольный проход между передней и задней кабинами не только дает возможность равномерно рассадить порядка 400 пассажиров, но и обеспечивает безопасность при проезде вагона по тоннелю или эстакаде.
Уникальность модели в модульной конструкции: вагон можно расширить до семи секций. Сейчас он состоит из пяти, но производитель предусмотрел возможность установки дополнительных модулей благодаря шарнирным соединениям.
Комфорт пассажиров обеспечивает панорамное остекление, эргономичные сидячие места, усовершенствованная система климат-контроля, USB-розетки и мультимедиа, специальные кронштейны для велосипедов и подогреваемые зоны у дверей, что актуально для регионов с холодным климатом. Для мобильных граждан предусмотрено место для фиксации коляски, а для помощи пассажирам — кнопка вызова водителя. Также разработчиками был выбран алюминиевый интерьер, который значительно снижает пожарную нагрузку трамвая.
Подумали в ПК «Транспортные системы» и о водителях: часто используемые кнопки вынесены на подлокотник эргономического кресла, в просторной мобильной кабине установлены обновлённый пульт, датчик дождя, а также система кругового обзора вагона и парктроники. Система следит за скоростным режимом и позволяет понимать дорожную ситуацию, прогнозировать её развитие и, в случае нахождения на пути объектов, передавать информацию об этом водителю.
Транспорт обладает высокой маневренностью и адаптивностью. В модели используются четыре тележки, включая две поворотные. Такой подход впервые применяется в российском легкорельсовом транспорте. Конструкция обеспечивает уверенное прохождение кривых малого радиуса — до 16 метров. Более того, трамвай предусмотрен для курсирования не только по улицам города, но и, в случае необходимости, готов к установке системы АРС-ЛРС для работы на линиях метротрама.
«Первая часть сертификационных испытаний прошла в июне на Невском заводе электрического транспорта (входит в ПК „Транспортные системы“). Финальная часть испытаний пройдет в Санкт-Петербурге сразу после завершения „Иннопрома“. Скоростной трамвай модели 71-952 — это готовое инфраструктурное решение для современных городов. Он закрывает потребность мегаполисов в высокоскоростном, вместительном и комфортном подвижном составе без многомиллиардных вложений в строительство альтернативных видов городской мобильности», — добавили в пресс-службе предприятия.
Серийный выпуск модели 71-952 планируется запустить в 2026 году. Конкретных договоренностей о поставках этой модели в города страны пока нет, однако предприятие готово к сотрудничеству, в том числе, и с Екатеринбургом.
Технические характеристики
- Количество секций кузова: 5
- Количество кабин водителя: 2
- Ширина колеи, мм: 1524
- Диапазон рабочих температур, °С: от -40 до +40
- Длина по кузову, мм: < 37500
- Ширина по кузову, мм: < 2500 ±10%
- Масса, т: < 59
- Минимальный радиус проходимых кривых, м: 16
- Количество мест для сидения: 72
- Вместимость:
- номинальная (5 чел/м2), чел.: 280
- максимальная (8 чел/м2), чел.: 400
- Площадь низкого пола, %: 100
- Количество дверей (в т.ч. двойных): 14(10)
- Количество тележек (в т.ч. поворотных): 4(2)
- Мощность двигателей, кВт: 8×72
- Емкость аккумуляторных батарей, А/ч: 8×200
- Конструкционная скорость, км/ч: 75
- Время разгона вагона до 40 км/ч, сек.: 11
- При номинальных нагрузке и напряжении в контактной сети при движении на прямолинейном горизонтальном участке пути с уклонами не более ±0,3% по сухим и чистым рельсам.
- Автономный ход, км: 15
- При скорости до 25 км/ч и при уклоне не более 0,2%, км.
https://t.me/vestiuraltv/27633
https://ural-me...ru/news/592935/
https://mosregd...tramvay-voevoda
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
-
В Екатеринбурге представили новый трехсекционный трамвай 71-233 «Синара»
Новую разработку уральских инженеров можно увидеть с 7 июля на вы...о. Адаптивная подвеска обеспечивает плавный ход, сообщает пресс-служба СТМ.
-
Завершено строительство 16-этажного общежития УрФУ
В Екатеринбурге возвели 16-этажное общежитие Уральского федерального у...— участников Международного проекта «Летний университет».
-
Каменск-Уральский завод расширяет производственные возможности
С целью расширения производственной линейки на «Каменск-Уральско...p;специальных видах кабелей, имеющих повышенные требования к качеству.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
07.07.2511:43:36
07.07.2512:24:45
07.07.2513:08:12
07.07.2513:29:52
07.07.2515:02:08
07.07.2515:19:38
07.07.2516:33:17
07.07.2516:53:27