В Новом Уренгое открылся хирургический корпус больницы

© sever-press.ru

В Новом Уренгое открылся один из ключевых медицинских объектов для округа — хирургический корпус. Площадь здания хирургического корпуса порядка 20 тысяч квадратных метров. В новое здание переехали два хирургических, травматологическое, эндоскопическое, нейрохирургическое отделения, реанимация и экспресс-лаборатория, гинекологическое, онкологическое, отделения сосудистой хирургии. Они уже начали принимать первых пациентов. В хирургическом корпусе НЦГБ установлен новый ангиограф. Это третий подобный аппарат на Ямале, теперь жителей города не будут госпитализировать в Салехард и Ноябрьск. Одновременно проходить лечение в новой больнице могут 175 человек.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

Это первый на Ямале региональный сосудистый центр, где высокотехнологичные операции будут проводить не только на сосудах сердца, но и головного мозга. Квалифицированную медицинскую помощь пациентам с инфарктами и нарушениями мозгового кровообращения окажут опытные сосудистые и нейрохирурги. Высокотехнологичное оборудование позволит проводить диагностику и лечение пациентов с заболеванием системы кровообращения.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

Это один из самых уникальных объектов в регионе по уровню оснащенности и комфорту. Золотой стандарт оказания медицинской помощи пациентам с острыми сосудистыми катастрофами — своевременная операция по удалению тромбов. Это позволит стабилизировать состояние тяжелых пациентов и даст шанс на восстановление. В новой хирургии предусмотрено удобное приемное отделение, пациентов будут доставлять по скорой, минуя улицу.

© sever-press.ru

Лечением северян займутся опытные эндоваскулярный специалист, сосудистые и нейрохирурги. Для их удобства в операционных установили устройства для видеосвязи и сенсорные экраны, настроили централизованное управление медицинским оборудованием.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

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