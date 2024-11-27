«Российский экологический оператор» поставил в ДНР 95 единиц спецтехники для вывоза мусора

© dan-news.ru

С 2023 г. в рамках реализации Программы социально-экономического развития новых регионов, ППК «Российский экологический оператор» передал ГУП ДНР «Донаснабкомплект» в Донецкой Народной Республике 95 единиц новой специальной техники для работы с твёрдыми коммунальными отходами, в частности, мусоровозы, погрузчики, самосвалы, бункеровозы и др., а также более 7 тыс. контейнеров.

В том числе в 2024 г. «Донаснабкомплект» получил 51 единицу техники, — сообщает пресс-службе Правительства ДНР.

«Недавно в Донецк прибыла очередная партия техники в размере 10 единиц. В частности, 5 мусоровозов объёмом 16 кубов с задней загрузкой, 2 мусоровоза объемом 17 кубов с боковой загрузкой, 2 бункеровоза объемом 8 кубов и 1 манипулятор.

Вскоре должны поступить еще 1 погрузчик и 2 самосвала. Вся техника предназначена для работы с ТКО и их вывоза на полигон. После оформления документов, машины будут эксплуатировать в населённых пунктах Республики», — уточняет генеральный директор «Донснабкомплекта» Игорь Ширяев.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈