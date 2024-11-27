В России разработали универсальную винтовку «Титан» калибра 308 для спецназа

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В России разработали полуавтоматическую винтовку «Титан» калибра 308 для спецназа, отличающуюся легкостью и высокой точностью, с кучностью 0,3 угловые минуты, что обеспечивает попадание в круг диаметром менее сантиметра на 100 метров.

Винтовка легче аналогов и обладает высокой точностью. Она может использоваться как снайперское или штурмовое оружие. Эксперты уверены, что универсальные характеристики сделают ее востребованной в спецподразделениях, передают «Известия».

По информации компании SWC, военные высоко оценивают надежность конструкции, точность и кучность «Титана».

"Кучность составляет 0,3 угловые минуты, что на дистанции 100 метров обеспечивает попадание в круг диаметром менее сантиметра", — заявили в компании.

Уточняется, что патрон калибра .308 мощный и надежный, производится в России в различных вариантах, включая бронебойный, что также способствует популярности винтовки у военных.

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