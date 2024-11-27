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Innokentij90 27 ноября 2024, 16:59 Дорожное строительство

В ДНР после ремонта с опережением на год открыли участок трассы Р-280 «Новороссия»

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 © iz.ru

В Донецкой Народной Республике (ДНР) после капитального ремонта открылся участок федеральной трассы Р-280 «Новороссия» длиной в 27 км, который пролегает от Новоазовска до Мариуполя.

Трасса Р-280 «Новороссия» является частью сухопутного коридора в Крым, а также входит в состав Азовского кольца.

Был проведен комплекс работ, в числе которых — расширение дороги до четырех полос на трех участках. Кроме того, с целью повышения уровня безопасности движения были разделены транспортные потоки, построен надземный пешеходный переход, установлено освещение и светофоры.

Модернизация трассы Р-280 позволит увеличить ее пропускную способность до 25 тыс. грузовых и пассажирских автомобилей в сутки.

На территории ДНР работы были завершены раньше более, чем на год. Также модернизация повлияет на снижение транспортной нагрузки, а также на развитие логистических связей и экономики.

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Источник: https://iz.ru/1797839/2024-11-27/v-...trassy-r-280-novorossiia?main_click

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дорожное строительство, ДНР
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