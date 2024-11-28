В Калининграде открылась новая поликлиника

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Жители микрорайона Сельма в Калининграде получили возможность посещать новую и долгожданную поликлинику.

Это первая поликлиника, построенная в регионе за три с лишним десятка лет. Объект — один из ключевых в сфере здравоохранения, здесь будут обслуживаться 38 тыс. жителей, среди которых 9 тыс. детей.

Пациентов будут принимать 40 врачей и 35 сотрудников среднего медперсонала. Среди них есть и медики, приехавшие в Калининград из других регионов. Поликлиника имеет самое современное оборудование, которое позволяет оказывать калининградцам большой перечень медицинских услуг и исследований.

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