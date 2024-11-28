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Ступинский химический завод успешно завершил процесс импортозамещения, полностью перейдя на использование отечественного сырья и материалов. Это стало возможным благодаря совместной работе отдела снабжения и исследовательской лаборатории предприятия.

Специалисты завода провели масштабную работу по поиску российских аналогов для импортных компонентов, используемых в производстве бытовой химии. Каждое сырье проходит тщательное технологическое исследование в лаборатории предприятия, чтобы подтвердить его качество и соответствие высоким стандартам.

«На сегодняшний день практически весь ассортиментный перечень импортного сырья замещен отечественными поставщиками. Теперь химические вещества для производства гелей, шампуней и мыла покупаются у российских компаний. Завод каждый месяц получает около 300-360 тонн этих веществ. Силиконы и консерванты также берутся на отечественном рынке. Их объем ежемесячно составляет от 4 до 6 тонн», — рассказал директор по логистике Ступинского химического завода Алексей Конаков.

Переход на отечественное сырье позволил оптимизировать производственные процессы и снизить логистические издержки. Благодаря прямым поставкам сырья наливным транспортом от российских производителей, завод сократил расходы на хранение и транспортировку.

«В целом предприятие выиграло от процесса импортозамещения. Уменьшились затраты на производство и увеличилось качество конечной продукции. Кроме этого практически нет рисков задержки поставок сырья», — подчеркнул Алексей Конаков.

© storage.yandexcloud.net

© storage.yandexcloud.net

© storage.yandexcloud.net

© storage.yandexcloud.net

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