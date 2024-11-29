В Москве открылся детский сад на 200 мест

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Кроме 8 групповых помещений, в детском саду предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, классы для кружков, кабинеты логопеда, психолога и врача. На благоустроенной территории оборудованы безопасные игровые площадки с навесами от дождя и солнца, а также отдельная площадка для физкультуры.

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