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termometrix 29 ноября 2024, 11:17 Детские сады и школы

В Москве открылся детский сад на 200 мест

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 © cdn.mskguru.ru

Кроме 8 групповых помещений, в детском саду предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, классы для кружков, кабинеты логопеда, психолога и врача. На благоустроенной территории оборудованы безопасные игровые площадки с навесами от дождя и солнца, а также отдельная площадка для физкультуры.

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Источник: https://www.pik.ru/news/73864

детский сад, Москва
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