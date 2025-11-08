В Бескудниковском районе открыли новый современный детский сад на 350 мест с бассейном.

В новом здании площадью 5,5 тысячи квадратных метров появились групповые помещения для детей всех возрастов. Детский сад построили в жилом квартале на участке площадью более одного гектара. В здании есть многофункциональные залы для занятий физкультурой и музыкой, а также медицинский блок и пищеблок полного технологического цикла. Фасад выполнили из светлой керамогранитной плитки, а большие окна подчеркнули красочными контурами. Внутренний интерьер создали по индивидуальному дизайн-проекту.

При строительстве применили принцип гибкого зонирования. Пространство легко трансформируют: спальни за пару минут превращают в игровые комнаты благодаря специальным подиумам, а с помощью передвижных перегородок большие помещения разделяют на зоны для занятий.

Дизайн интерьеров выполнили в спокойных пастельных тонах, которые не утомляют детей, а стены украсили рисунками животных и растений.

В детском саду есть бассейн, где ребята всех возрастов могут заниматься плаванием. Тренеры используют надувные круги, нарукавники и доски. Одновременно в бассейне могут заниматься от шести до 12 детей, каждому из которых обеспечен индивидуальный подход.

Кроме того, здесь организуют занятия по лечебной физкультуре. Они проходят под наблюдением медицинского работника и строго по назначению врача. Для детей с ограниченными возможностями здоровья создали все необходимые условия.

Также в здании оборудовали современные музыкальный и физкультурный залы. Для детей закупили специальный спортивный инвентарь: мячи, обручи, массажные коврики и тоннели. Ребята также смогут заниматься вокалом и ставить спектакли, развивать логику, осваивать иностранные языки и даже основы робототехники. Дошколята не будут составлять сложные программы, но, собирая конструкторы из мелких деталей, смогут улучшить моторику, познакомиться со счётом и азами механики.