В Москве открылся новый детский сад
В Бескудниковском районе открыли новый современный детский сад на 350 мест с бассейном.
В новом здании площадью 5,5 тысячи квадратных метров появились групповые помещения для детей всех возрастов. Детский сад построили в жилом квартале на участке площадью более одного гектара. В здании есть многофункциональные залы для занятий физкультурой и музыкой, а также медицинский блок и пищеблок полного технологического цикла. Фасад выполнили из светлой керамогранитной плитки, а большие окна подчеркнули красочными контурами. Внутренний интерьер создали по индивидуальному дизайн-проекту.
При строительстве применили принцип гибкого зонирования. Пространство легко трансформируют: спальни за пару минут превращают в игровые комнаты благодаря специальным подиумам, а с помощью передвижных перегородок большие помещения разделяют на зоны для занятий.
Дизайн интерьеров выполнили в спокойных пастельных тонах, которые не утомляют детей, а стены украсили рисунками животных и растений.
В детском саду есть бассейн, где ребята всех возрастов могут заниматься плаванием. Тренеры используют надувные круги, нарукавники и доски. Одновременно в бассейне могут заниматься от шести до 12 детей, каждому из которых обеспечен индивидуальный подход.
Кроме того, здесь организуют занятия по лечебной физкультуре. Они проходят под наблюдением медицинского работника и строго по назначению врача. Для детей с ограниченными возможностями здоровья создали все необходимые условия.
Также в здании оборудовали современные музыкальный и физкультурный залы. Для детей закупили специальный спортивный инвентарь: мячи, обручи, массажные коврики и тоннели. Ребята также смогут заниматься вокалом и ставить спектакли, развивать логику, осваивать иностранные языки и даже основы робототехники. Дошколята не будут составлять сложные программы, но, собирая конструкторы из мелких деталей, смогут улучшить моторику, познакомиться со счётом и азами механики.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Кроме 8 групповых помещений, в детском саду предусмотрены физкультурны... дождя и солнца, а также отдельная площадка для физкультуры.
- Новый корпус школы № 1788 для тысячи учеников. В школе ес...;, «ИТ-вертикаль», «Естественно-научная вертикаль».
- В Коммунарке открылся детский сад на 300 мест
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0