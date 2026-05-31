Детские сады и школы

В Коммунарке построили детский сад с бассейном на 350 мест

На территории крупного жилого комплекса в районе Коммунарка появился новый детский сад. Здание рассчитано на 350 воспитанников. Рядом уже работают восемь детских садов и четыре школы.

Внутри оборудовали спальни, кабинеты для занятий, музыкальный и физкультурный залы, бассейн, медблок и пищеблок полного цикла. Территорию благоустроили: две спортивные площадки, 14 прогулочных зон с игровыми и обучающими комплексами, песочницами, теневыми навесами. Высадили деревья и разбили цветники, сообщили в Правительстве Москвы.

Источник: www.mos.ru

