В Санкт-Петербурге открыта новая школа на 1650 мест

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В Санкт-Петербурге завершилось строительство новой школы на 1650 мест, одной из крупнейших в городе. Учебное заведение рассчитано на 66 классов и будет принимать учащихся с 1 по 11 класс, включая детей с особыми потребностями.

Здание оборудовано двумя лифтами для удобства передвижения. Внутри предусмотрены не только учебные классы, но и помещения для отдыха, мастерские по обработке тканей и кулинарии, а также большая библиотека площадью почти 1000 квадратных метров.

Для культурного развития учащихся созданы условия для театральной студии, включая актовый зал, музыкальные кабинеты и кладовые для реквизита. Спортивная инфраструктура включает три зала и два бассейна, а на территории школы находятся футбольное поле и площадки для волейбола и баскетбола.

Четырехэтажное здание расположено на берегу Невы рядом с жилым комплексом «Невские паруса». Строительство велось с привлечением средств инвестора, а контроль за его ходом осуществляло Управление строительными проектами Санкт-Петербурга.

© vk.com

© vk.com

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