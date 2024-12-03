Реконструкция электросетей обеспечила золотодобывающие проекты Красноярского края новыми мощностями

© dprom.online

«Россети» увеличили мощность электроснабжения месторождений Благодатное и Ведуга, сообщили в электросетевом холдинге. Проведённые работы оцениваются в 9,7 млрд рублей.

На ЛЭП 220 кВ «Приангарская — Раздолинская» общей протяжённостью 345 км смонтирован новый провод с увеличенной пропускной способностью. Сооружены новые заходы от линии электропередач 220 кВ «Раздолинская — Тайга» на подстанцию ГРК «Амикан».

С вводом на подстанции 220 кВ «Тайга» нового автотрансформатора, рассчитанного на 125 МВА, установленная мощность объекта выросла на 50%. На подстанции 220 кВ появились 4 батареи статических конденсаторов, которые будут компенсировать реактивную мощность в сети и снизят потери при транспортировке электроэнергии. На 4 узловых центрах питания Нижнего Приангарья обновлена противоаварийная автоматика.

По итогам проекта модернизации Ведугинское месторождение ГРК «Амикан» (входит в «Полиметалл») получило 15,2 МВт мощности. В январе — марте следующего года карьеры предприятия нарастят объёмы вскрыши, запуск ОФ годовой мощностью 2 млн т руды назначен на 2026 год, сообщили в пресс-службе КИП «Енисейская Сибирь» со ссылкой на директора красноярского филиала «Полиметалла» Евгения Пушного.

Объём технологического присоединения активов «Полюс Красноярск» вырос на 129 МВт и достиг 177 МВт. Дополнительная мощность потребуется для подключения строящейся ЗИФ-5 месторождения Благодатное. Золотоизвлекательную фабрику, рассчитанную на переработку 8,3 млн т руды ежегодно, планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈