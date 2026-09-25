В Челябинске изготовили подстанции для предприятия атомной отрасли

ООО «Челябинский завод электрооборудования» (ЧЗЭО) изготовил три комплектных трансформаторных подстанции внутренней установки КТПВ Плит для стратегического объекта атомной отрасли на Южном Урале. Главной особенностью проекта стало нестандартное двухуровневое размещение оборудования, позволившее оптимально вписать энергощитовое оборудование в архитектуру существующего здания. Оборудование придет на смену установкам, выработавшим свой ресурс, и обеспечит электроснабжение собственных нужд объекта.

Все три подстанции, вошедшие в состав поставки, выполнены на базе шкафов НКУ ШН Алион. Две КТПВ мощностью 2×1000 кВА рассчитаны на сборный ток шин 1600 А. Степень защиты IP31, форма внутреннего разделения 2b. Корпус выполнен из оцинкованной стали с порошковой покраской, что обеспечивает высокую коррозийную стойкость и долговечность электроустановок. Подстанция КТПВ Плит мощностью 2×1600 кВА рассчитана на сборный ток шин 2500 А и имеет степень защиты IP44, форма внутреннего разделения — 3b.

В составе подстанций применены силовые трансформаторы производства «ООО АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН». На отходящих линиях смонтированы литые стационарные автоматы CHINT NM8 с электронным расцепителем. На вводных и секционных ячейках установлены выкатные выключатели CHINT NA1 с электронным расцепителем и моторным приводом. Реализован автоматический ввод резерва (АВР). Во всех подстанциях предусмотрен коммерческий учёт электроэнергии на вводах за счёт применения счетчиков СЭТ-4ТМ.

«Одна из ключевых задач, которая стояла перед нами, — это проработать нестандартную схему размещения. Оборудование нужно было разнести по двум этажам здания: трансформаторы на одном уровне, распределительное устройство на другом», — отмечает инженер по сопровождению проекта Николай Верхошенцев.

Проектирование и производство КТПВ Плит было выполнено в строгом соответствии с техзаданием и с учетом ограничений строительных конструкций площадки. Оборудование отгружено на объект Заказчика.