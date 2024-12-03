Благодаря МаИП в столице появились четыре новых производства

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Четыре промышленных предприятия, выпускающих лифты, одежду, автомобильные компоненты и мебель построили в Москве благодаря масштабным инвестиционным проектам (МаИП).

С 2016 года город в рамках Масштабных инвестиционных проектов предоставляет земельные участки для создания новых производств. С начала этого года благодаря этой мере поддержки в столице построили четыре новых высокотехнологичных предприятия, два из которых уже приступили к выпуску продукции. На новых производствах смогут трудоустроиться около одной тысячи человек.

Под новые предприятия Москва выделила шесть гектаров земли на льготных условиях — за один рубль в год.

С января по март этого года в рамках МаИП компания по выпуску электротехнического оборудования построила на участке площадью 0,7 га в ВАО цех, в котором производятся высокоскоростные лифты. Кроме того, с начала 2024 года заработал промтехнопарк «Крекшино», предназначенный для работы многофункциональных предприятий. Это позволило трудоустроить триста специалистов. Участок земли был предоставлен компании без торгов в рамках МаИП. Также предприятие воспользовалось льготой по программе стимулирования создания МПТ.

В районе Нагатино-Садовники завершено строительство инженерного центра в составе предприятия по производству автомобильных компонентов, а в Косино-Ухтомском — производственный комплекс по выпуску мебельной продукции. После открытия производств город получит около 600 новых рабочих мест.

На сегодняшний день в разных районах Москве реализуются более 90 МаИП, на которых трудоустроено порядка шестидесяти тысяч специалистов. Более половины предприятий получили участки земли без торгов и по ставке один рубль в год, напомнили в ДИПП.

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