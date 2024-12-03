На бывшем заводе Samsung в Калуге начали собирать российские серверы «Гравитон»

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На расположенном в Калуге бывшем заводе Samsung, который арендовал российский дистрибьютор VVP Group, начали собирать серверы под маркой «Гравитон», передают «Ведомости».

Ранее на заводе производились все телевизоры и мониторы Samsung, которые продавались в России — продукция также поставлялась в Казахстан, Молдавию, Монголию, Азербайджан, Армению, Беларусь и Грузию. В 2022 году корейская компания ушла с российского рынка, а на завод в Калуге перестали поступать комплектующие. Владельцем предприятия по-прежнему значится ООО «Самсунг электроникс рус Калуга», которое, в свою очередь, принадлежит южнокорейской Samsung Electronics Co. Ltd. До весны 2022 года здесь работали 1000 человек.

В 2024 году Samsung передала объект в аренду VVP Group, которая привлекла субарендаторов — ранее на предприятии запустили контрактное производство телевизоров под марками Hi и Carrera, принадлежащими сети «М.видео-Эльдорадо». Мощность производства, по оценкам экспертов, составила 500 тыс. единиц продукции в год.

Сейчас на собственных площадках «Гравитона» ежегодно выпускаются 20 тыс. серверов; минувшим летом также был размещён заказ на производство более 50 тыс. плат для клиентских устройств и серверного оборудования на площадке компании OpenYard в Рязанской области. В сентябре «Гравитон» выступил контрактным заказчиком в проекте по выпуску мониторов и печатных плат: была выпущена пробная партия в 1000 единиц, а до конца I квартала 2025 года должны выйти 60 тыс. единиц продукции.

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Марка «Гравитон» принадлежит зарегистрированному в 2020 году ООО «Революционные технологии», которое по итогам 2023 года показало 357,2 млн руб. выручки и 3,7 млн руб. прибыли. «Гравитон» позиционируется как «реестровый» производитель, чья продукция обладает достаточной степенью отечественности для поставок заказчикам из госсектора. До 2022 года значительную долю серверов и вычислительного оборудования поставляли в Россию американские производители, которые с началом украинских событий ушли из страны. Некоторый объём продукции поступает через параллельный импорт, но серверное оборудование остаётся в дефиците. По итогам 2023 года объём российского рынка серверов составил 150 млрд руб., указывают опрошенные «Ведомостями» эксперты, и в 2024 году ожидается его рост ещё на 10%.

Огромные мощности калужского завода позволяют выпускать 500 тыс. единиц продукции в год. Покупателями собираемых здесь серверов «Гравтона» будут госзаказчики и владельцы объектов критической информационной инфраструктуры. Этот сегмент рынка представляется перспективным с точки зрения господдержки и маржинальности, хотя здесь и сформировалась высококонкурентная среда. Производителю потребуется получить высокую степень признанной Минпромторгом локализации, обеспечить высокое качество сборки, интеграцию с российским ПО, поддержку клиентов, маркетинговую поддержку и установить адекватную ценовую политику. Но в ближайший год объёмы производства на предприятии будут исчисляться «единицами тысяч» серверов.

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